Метро Лук'янівська закрили після атак РФ по Києву 19 липня

Пасажири на станції київського метрополітену. Фото: Новини.LIVE

Росія в ніч проти 19 липня здійснила ракетний удар по Києву. Внаслідок обстрілів зафіксовано наслідки на станції метро "Лук'янівська", через що її тимчасово закрили.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської міської державної адміністрації.

Тимчасове закриття метро у Києві 19 липня

У Telegram КМДА зранку вийшло повідомлення, в якому сказано про закриття станції метро "Лук'янівська". Поїзди у свою чергу проїжджають цю станцію.

"Станція метро "Лукʼянівська" тимчасово зачинена через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю. Поїзди на "зеленій" лінії проїжджають станцію "Лукʼянівська" без зупинки", — йдеться у повідомленні.

Там додали, що працівники метро вже ліквідовують наслідки, щоб забезпечити роботу ескалаторів та пасажирської автоматики.

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"Про відновлення роботи метрополітену у звичайному режимі повідомимо додатково", — резюмували у КМДА.

Пост КМДА про закриття метро. Фото: КМДА

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни масовано атакували Київ балістикою. Вибухи в столиці лунали протягом години.

Також ми писали, що внаслідок ворожого обстрілу у Києві пошкоджені будинки, гуртожиток, офісна будівля, а також є жертви та постраждалі.