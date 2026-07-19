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Головна Київ Горіли офіси, гуртожиток та є жертви: фото наслідків нічних ударів по Києву

Горіли офіси, гуртожиток та є жертви: фото наслідків нічних ударів по Києву

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 05:45
Обстріл Києва 19 липня - пошкоджено будинки, гуртожиток та жертва
Рятувальник на місці події. Фото: ДСНС України

Росіяни в ніч проти 19 липня здійснили масовану ракетну атаку на Київ. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано пожежі, руйнування та відомо про жертв і постраждалих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт ДСНС України.

Головне про обстріл:

  • ворог бив балістичними ракетами;
  • пошкодження зафіксовані у 5 районах;
  • постраждали 8 людей, одна особа загинула.

Чим і коли били росіяни

Цієї ночі приблизно о 01:20 у Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Після цього ворог приблизно протягом години запускав по столиці балістику.

Відповідно, вибухи у Києві теж лунали протягом усієї цієї атаки і тривали приблизно години з невеликими паузами.

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Що атакувала РФ

За даними ДСНС і місцевої влади, пошкодження станом на ранок зафіксовані у 5-ти районах столиці — Солом'янському, Шевченківському, Святошинському, Деснянському та Дніпровському.

Детальніше щодо кожного з них нижче

Обстріл Києва 19 липня - що відомо
Пошкоджений будинок у Києві. Фото: ДСНС України

Солом'янський район

За даними рятувальників, в цьому районі зафіксовано одразу кілька місць з наслідками атаки. Зокрема:

  • горить офісна будівля;
  • за іншою адресою пошкоджено житлову дев'ятиповерхівку та палала нежитлова будівля. Наразі пожежу на цих двох об'єктах ліквідовано.

Шевченківський район

У Шевченківському районі після атак РФ:

  • була пожежа у триповерховій будівлі на площі 400 квадратних метрів;
  • горіли порад 10 припаркованих авто;
  • у розташованій поруч 25-поверхівці вибито вікна.

Наразі пожежі ліквідовані, в нежитловій білі локалізовані. До речі, тут проводились роботи з деблокування людей.

Святошинський район

Тут виникло загорання на даху по приватного житлового будинку. Наразі вогонь ліквідовано та врятовано чотирьох мешканців.

Деснянський район

У цьому районі були пожежі на двох локації у нежитловіх будівлі. Вогонь вже ліквідовано.

Дніпровський район

Рятувальники розповіли, що вони отримали повідомлення про загорання автомобілів, пожежу на території нежитлової забудови, а також загорання у чотириповерховому гуртожитку.

Київ атакувала Росія 19 липня
Пошкоджений будинок у Києві. Фото: ДСНС України

Жертви та постраждалі

Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще 8 постраждали.

Київ під ударом - загинула людина, 8 людей постраждали
Пости ДСНС про наслідки атаки РФ. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч проти 16 липня росіяни теж атакувавши столицю балістикою. Внаслідок обстрілу загинули дві людини і ще більше постраждали.

Також ми писали, 14 липня ворог атакував Київ дронами. Внаслідок атаки у двох районах були пожежі.

Київ обстріли загиблі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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