Обстріл Києва 19 липня - пошкоджено будинки, гуртожиток та жертва

Горіли офіси, гуртожиток та є жертви: фото наслідків нічних ударів по Києву
Росіяни в ніч проти 19 липня здійснили масовану ракетну атаку на Київ. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано пожежі, руйнування та відомо про жертв і постраждалих.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт ДСНС України.
Головне про обстріл:
- ворог бив балістичними ракетами;
- пошкодження зафіксовані у 5 районах;
- постраждали 8 людей, одна особа загинула.
Чим і коли били росіяни
Цієї ночі приблизно о 01:20 у Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Після цього ворог приблизно протягом години запускав по столиці балістику.
Відповідно, вибухи у Києві теж лунали протягом усієї цієї атаки і тривали приблизно години з невеликими паузами.
Що атакувала РФ
За даними ДСНС і місцевої влади, пошкодження станом на ранок зафіксовані у 5-ти районах столиці — Солом'янському, Шевченківському, Святошинському, Деснянському та Дніпровському.
Детальніше щодо кожного з них нижче
Солом'янський район
За даними рятувальників, в цьому районі зафіксовано одразу кілька місць з наслідками атаки. Зокрема:
- горить офісна будівля;
- за іншою адресою пошкоджено житлову дев'ятиповерхівку та палала нежитлова будівля. Наразі пожежу на цих двох об'єктах ліквідовано.
Шевченківський район
У Шевченківському районі після атак РФ:
- була пожежа у триповерховій будівлі на площі 400 квадратних метрів;
- горіли порад 10 припаркованих авто;
- у розташованій поруч 25-поверхівці вибито вікна.
Наразі пожежі ліквідовані, в нежитловій білі локалізовані. До речі, тут проводились роботи з деблокування людей.
Святошинський район
Тут виникло загорання на даху по приватного житлового будинку. Наразі вогонь ліквідовано та врятовано чотирьох мешканців.
Деснянський район
У цьому районі були пожежі на двох локації у нежитловіх будівлі. Вогонь вже ліквідовано.
Дніпровський район
Рятувальники розповіли, що вони отримали повідомлення про загорання автомобілів, пожежу на території нежитлової забудови, а також загорання у чотириповерховому гуртожитку.
Жертви та постраждалі
Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще 8 постраждали.
Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч проти 16 липня росіяни теж атакувавши столицю балістикою. Внаслідок обстрілу загинули дві людини і ще більше постраждали.
Також ми писали, 14 липня ворог атакував Київ дронами. Внаслідок атаки у двох районах були пожежі.