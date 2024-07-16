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У Києві чоловік виніс під курткою лего-конструктор з пандою, щоб подарувати онуку — що вирішив суд

16 липня 2024 15:14
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Києві судили чоловіка, який викрав лего-конструктор для онука
Лего-конструктор. Фото: mandarinka.com.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У центрі Києва чоловік викрав лего-конструктор панди з магазину Rozetka. Він заховав його під куртку та покинув приміщення. Згодом відбулося судове засідання, де йому обрали покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Обвинувачений, перебуваючи у магазині Rozetka, звернув увагу на торговельний стелаж з конструкторами Lego Minicraft. Об'єктом злочинного посягання він обрав апартаменти панди.

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Лего-конструктор апартаменти панди. Фото: hotline.ua

Надалі, бувши достовірно впевненим у тому, що за його протиправними діями ніхто не спостерігає, чоловік викрав лего-конструктор, вартістю 1457 гривень 50 копійок. Він сховав його під куртку та вийшов з магазину.

На судовому засіданні фігурант заявив, що перебував у скрутному матеріальному становищі, оскільки всі заощадження сім`ї йшли на лікування зятя, який перебував у лікарні. Він захотів підтримати онука та вирішив викрасти конструктор, який надалі віддав дитині. 

Обвинувачений визнав свою провину повністю та щиро розкаявся.

Що вирішив суд

Чоловіка визнали винним за ч. 4 ст. 185 КК України (вчинення крадіжки в умовах воєнного стану). Йому призначили покарання у виді позбавлення волі строком на п'ять років. 

Згодом суд звільнив його від цього покарання з випробуванням строком на один рік. Його зобов'язали періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Нагадаємо, у Києві раніше судимий чоловік пограбував двох нових знайомих під час застілля. Суд відправив зловмисника на сім років за ґрати. 

Раніше у Києві правоохоронці затримали чоловіка за пограбування 24-річної киянки. Грабіжник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

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