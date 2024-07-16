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Пограбування під час застілля — у Києві зловмисника відправили за ґрати

16 липня 2024 12:52
Галина Шподарева - редактор
За грабіж та крадіжку раніше судимого киянина відправили в тюрму
Людина за ґратами. Фото ілюстративне: Черкаська обласна прокуратура
Галина Шподарева - редактор

У Києві раніше судимий чоловік пограбував двох нових знайомих під час застілля. Суд відправив зловмисника на сім років за ґрати. 

Про це повідомила пресслужба столичної поліції у вівторок, 16 липня. 

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Підозрюваний у грабежі. Фото: поліція Києва

Обставини злочину

За даними слідства, у травні до Святошинського управління поліції звернулися чоловік та жінка, яких пограбував невідомий.

"Заявники розповіли, що на вулиці до них підійшов чоловік познайомитися та в ході спілкування запропонував випити по чарці. Під час посиденьок зловмисник відбирав телефони та тікав у невідомому напрямку", — розповіли в поліції. 
 
Зловмисником виявився 42-річний раніше судимий киянин. Затриманому інкримінували крадіжку та грабіж. Вирок Святошинського районного суду столиці — сім років позбавлення волі.

Пограбування під час застілля — у Києві зловмисника відправили за ґрати - фото 2
Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали чоловіка за пограбування 24-річної киянки. Грабіжник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

В Одесі молодий чоловік вкрав гаманець у перехожої, щоб уникнути мобілізації. Тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення. 

За даними Міністерства внутрішніх справ, з початку 2024 року українці втратили майже сім тисяч телефонів, це у 1,3 раза менше, ніж минулоріч: найчастіше гублять або викрадають телефони брендів Xiaomi, Samsung та Iphone.

Київ суд крадіжка поліція грабіж Київська область злочин затримання

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