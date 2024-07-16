За грабіж та крадіжку раніше судимого киянина відправили в тюрму

Людина за ґратами. Фото ілюстративне: Черкаська обласна прокуратура

У Києві раніше судимий чоловік пограбував двох нових знайомих під час застілля. Суд відправив зловмисника на сім років за ґрати.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції у вівторок, 16 липня.

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Обставини злочину

За даними слідства, у травні до Святошинського управління поліції звернулися чоловік та жінка, яких пограбував невідомий.

"Заявники розповіли, що на вулиці до них підійшов чоловік познайомитися та в ході спілкування запропонував випити по чарці. Під час посиденьок зловмисник відбирав телефони та тікав у невідомому напрямку", — розповіли в поліції.



Зловмисником виявився 42-річний раніше судимий киянин. Затриманому інкримінували крадіжку та грабіж. Вирок Святошинського районного суду столиці — сім років позбавлення волі.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали чоловіка за пограбування 24-річної киянки. Грабіжник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

В Одесі молодий чоловік вкрав гаманець у перехожої, щоб уникнути мобілізації. Тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення.

За даними Міністерства внутрішніх справ, з початку 2024 року українці втратили майже сім тисяч телефонів, це у 1,3 раза менше, ніж минулоріч: найчастіше гублять або викрадають телефони брендів Xiaomi, Samsung та Iphone.