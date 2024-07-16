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Россиянин наворовал в "Эпицентре" зубной пасты на 400 гривен — что решил суд

16 июля 2024 21:44
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Кража в Эпицентре — гражданин России украл несколько тюбиков зубной пасты и получил приговор суда
Покупатели в "Эпицентре". Иллюстративное фото: BigKyiv
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Гражданин Российской Федерации совершил кражу в строительном гипермаркете "Эпицентр" в Киеве. Мужчина украл несколько тюбиков зубной пасты.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда говорится, что мужчина родом из российского города Бийск и имеет гражданство РФ. Он нигде не работал и раньше уже привлекался к уголовной ответственности.

В августе 2023 года в гипермаркете "Эпицентр" он украл четыре тюбика зубной пасты одного из известных производителей. Общая стоимость товара составляла 424 гривны.

Вынести награбленное ему не удалось, поскольку мужчину остановил охранник.

Решение суда

В суде мужчина признал свою вину.

Решением суда ему было назначено наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в городе Черноморске Одесской области женщина провернула аферу через "Новую почту", она подменила товар, который ей прислал продавец с помощью почтового оператора. Свою вину в суде женщина признала частично.

Также мы писали, что в центре Киева мужчина похитил лего-конструктор панды из магазина Rozetka. Он спрятал его под куртку и покинул помещение. Впоследствии состоялось судебное заседание, где ему избрали наказание.

Киев суд кража россияне заключенные магазины преступление Эпицентр

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