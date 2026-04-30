Росіянин розстріляв цивільного в Бучі: справу передали до суду

Російський військовий. Фото: росЗМІ

Завершено досудове розслідування стосовно військовослужбовця РФ, який вчинив злочин в Бучі. У 2022 році окупант розстріляв цивільний автомобіль, який рухався по трасі Київ-Чоп. Після цього росіянин зробив кілька пострілів у голову водієві. Справу стосовно цього злочину передали до суду.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Розстріл цивільного на Київщині

Як зазначив генпрокурор Руслан Кравченко, у 2022-му траса Київ-Чоп була одним з небагатьох шляхів евакуації. Люди виїжджали з-під обстрілів цією дорогою. Один з цивільних автомобілів рухався між селами Мила та Березівка у напрямку Житомира.

"Російський військовий бачив, що це цивільна автівка. Попри це, він відкрив прицільний вогонь. Щонайменше 63 кулі", — зазначив Кравченко.

За словами генпрокурора, після того, як автівка зупинилася, окупант підійшов до пораненого водія та добив його, кілька разів вистріливши в голову. Згодом російський військовий спалив машину разом із тілом. Кравченко наголошує, що це було умисне вбивство цивільної людини.

Читайте також:

"Справу щодо механіка-водія танкової роти 212-го окружного навчального центру Східного військового округу ЗС РФ скеровано до суду", — зазначив генпрокурор.

Доказами вчинення злочину стали перехоплені розмови росіянина, в яких він зізнався у своєному. Крім того, інший окупант, який був очевидцем цього вбивства, дав відповідні свідчення.

"Це не один епізод. Це частина великої системної роботи, яка об'єднує тисячі фактів воєнних злочинів РФ в єдину доказову базу. Саме з таких справ формується фундамент для Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Ми готуємо ці матеріали вже зараз. І доведемо кожен епізод", — наголосив Кравченко.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Київщині мешканці громад пройшли одноденний курс підготовки до нацспротиву. Базові навички такмеду, вогневої підготовки та мінної безпеки отримали 150 українців.

Також ми писали про те, що росіяни атакували Київ вдень, 28 квітня. По місту вдарили російські дрони. Зафіксовано влучання у двох районах столиці, через що постраждали щонайменше двоє цивільних.