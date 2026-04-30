Головна Київ Удар по Києву 24 квітня: відновлення пошкодженого будинку оцінили у 20 млн

Дата публікації: 30 квітня 2026 16:40
Рятувальник гасить пожежу після обстрілів. Фото: ДСНС

У Святошинському районі Києва планують відновити житловий будинок, який постраждав внаслідок російського удару 24 квітня. Орієнтовна вартість робіт становить близько 20 млн гривень.

Про це заявив голова Святошинської РДА Георгій Зантарая в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Відновлення будинку у Києві 

Зантаря розповів, що йдеться про будинок на провулку Кременецькому, поряд із яким 24 квітня 2025 року зафіксували влучання. За його словами, об'єкт потребує комплексного відновлення.

"Дуже важкий будинок, тому що там треба укріплювати все: і стіни, і перегородки, і новий дах, і ремонт у квартирах, і комунікації", — сказав голова РДА. 

Він додав, що вже наступного тижня планують оголосити торги для визначення підрядника, який займатиметься відбудовою. Початок ремонтних робіт очікується у травні.

Як писали Новини.LIVE, Зантаря також розповів, що у Києві період з моменту атаки РФ по будинку і до початку відновлювальних робіт може зайняти аж від 3 до 12 місяців. Основними причинами таких затримок є бюрократичні процеси та повторні російська обстріли.

Також ми писали, що восени у Києві внаслідок атаки РФ була пошкоджена багатоповерхівка на вулиці Лесі Українки. Через півроку після обстрілу будівля досі перебуває критичному стані.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
