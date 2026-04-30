Россиянин расстрелял гражданского в Буче: дело передали в суд

Российский военный. Фото: росСМИ

Завершено досудебное расследование в отношении военнослужащего РФ, который совершил преступление в Буче. В 2022 году оккупант расстрелял гражданский автомобиль, который двигался по трассе Киев-Чоп. После этого россиянин сделал несколько выстрелов в голову водителю. Дело в отношении этого преступления передали в суд.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Расстрел гражданского в Киевской области

Как отметил генпрокурор Руслан Кравченко, в 2022-м трасса Киев-Чоп была одним из немногих путей эвакуации. Люди выезжали из-под обстрелов по этой дороге. Один из гражданских автомобилей двигался между селами Мила и Березовка в направлении Житомира.

"Российский военный видел, что это гражданская машина. Несмотря на это, он открыл прицельный огонь. По меньшей мере 63 пули", — отметил Кравченко.

По словам генпрокурора, после того, как машина остановилась, оккупант подошел к раненому водителю и добил его, несколько раз выстрелив в голову. Впоследствии российский военный сжег машину вместе с телом. Кравченко отмечает, что это было умышленное убийство гражданского человека.

"Дело в отношении механика-водителя танковой роты 212-го окружного учебного центра Восточного военного округа ВС РФ направлено в суд", — отметил генпрокурор.

Доказательствами совершения преступления стали перехваченные разговоры россиянина, в которых он признался в своем преступлении . Кроме того, другой оккупант, который был очевидцем этого убийства, дал соответствующие показания.

"Это не один эпизод. Это часть большой системной работы, которая объединяет тысячи фактов военных преступлений РФ в единую доказательную базу. Именно из таких дел формируется фундамент для Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Мы готовим эти материалы уже сейчас. И докажем каждый эпизод", — подчеркнул Кравченко.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киевской области жители общин прошли однодневный курс подготовки к нацсопротивлению. Базовые навыки такмеда, огневой подготовки и минной безопасности получили 150 украинцев.

Также мы писали о том, что россияне атаковали Киев днем, 28 апреля. По городу ударили российские дроны. Зафиксировано попадание в двух районах столицы, из-за чего пострадали по меньшей мере двое гражданских.