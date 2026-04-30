Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Россиянин расстрелял гражданского в Буче: дело передали в суд

Ua ru
Дата публикации 30 апреля 2026 18:18
Российский военный. Фото: росСМИ

Завершено досудебное расследование в отношении военнослужащего РФ, который совершил преступление в Буче. В 2022 году оккупант расстрелял гражданский автомобиль, который двигался по трассе Киев-Чоп. После этого россиянин сделал несколько выстрелов в голову водителю. Дело в отношении этого преступления передали в суд.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Расстрел гражданского в Киевской области

Как отметил генпрокурор Руслан Кравченко, в 2022-м трасса Киев-Чоп была одним из немногих путей эвакуации. Люди выезжали из-под обстрелов по этой дороге. Один из гражданских автомобилей двигался между селами Мила и Березовка в направлении Житомира.

"Российский военный видел, что это гражданская машина. Несмотря на это, он открыл прицельный огонь. По меньшей мере 63 пули", — отметил Кравченко.

По словам генпрокурора, после того, как машина остановилась, оккупант подошел к раненому водителю и добил его, несколько раз выстрелив в голову. Впоследствии российский военный сжег машину вместе с телом. Кравченко отмечает, что это было умышленное убийство гражданского человека.

Читайте также:

"Дело в отношении механика-водителя танковой роты 212-го окружного учебного центра Восточного военного округа ВС РФ направлено в суд", — отметил генпрокурор.

Доказательствами совершения преступления стали перехваченные разговоры россиянина, в которых он признался в своем преступлении . Кроме того, другой оккупант, который был очевидцем этого убийства, дал соответствующие показания.

"Это не один эпизод. Это часть большой системной работы, которая объединяет тысячи фактов военных преступлений РФ в единую доказательную базу. Именно из таких дел формируется фундамент для Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Мы готовим эти материалы уже сейчас. И докажем каждый эпизод", — подчеркнул Кравченко.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киевской области жители общин прошли однодневный курс подготовки к нацсопротивлению. Базовые навыки такмеда, огневой подготовки и минной безопасности получили 150 украинцев.

Также мы писали о том, что россияне атаковали Киев днем, 28 апреля. По городу ударили российские дроны. Зафиксировано попадание в двух районах столицы, из-за чего пострадали по меньшей мере двое гражданских.

Офис генерального прокурора Буча война в Украине
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации