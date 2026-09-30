Атака РФ на Київ 30 вересня: двоє загиблих, пошкоджені будинки

Наслідки російської атаки в Києві. Фото: ДСНС

Російська атака на Київ у ніч на 30 вересня призвела до загибелі двох людей, а наслідки зафіксували одразу в кількох районах столиці. Найбільше потерпілих було у Святошинському районі, де удар припав на житлову забудову, тоді як в інших частинах міста фіксували пожежі, падіння уламків та пошкодження об’єктів.

Про це повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в ефірі Ранок.LIVE.

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Наслідки атаки у Святошинському районі

За словами Катерини Поп, майже всі потерпілі отримали поранення у Святошинському районі. Там російський удар пошкодив житлову інфраструктуру.

"Там, на жаль, з самого ранку підтвердилась інформація про двох загиблих осіб. Ще раз співчуваємо родинам та сім'ям загиблих", — Зазначила Поп.

Внаслідок падіння уламків дрона загорівся одноповерховий приватний будинок. Поруч пошкоджені ще близько 10 приватних будинків.

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Пожежі та уламки у районах Києва

У Подільському районі зафіксували влучання та пожежі на покрівлях нежитлових будівель і споруд.

У Голосіївському районі сталося загоряння нежитлових споруд. У Солом’янському районі наслідки атаки виявили на відкритій території.

У Шевченківському районі знайшли уламки. Їхнє походження та характер пошкоджень наразі встановлюють.

ДТЕК повернув світло 8 тисячам родин

Через російську атаку також пошкоджені електромережі Києва.

Енергетики ДТЕК уже відновили електропостачання для 8 тисяч родин. Роботи з ліквідації наслідків пошкоджень тривають.

"Продовжуємо працювати 24/7, щоб забезпечити надійне електропостачання киян", — повідомили в компанії.

Що відомо про атаку на Київ

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE детально повідомляли про наслідки російської атаки на столицю, яка тривала з вечора 29 до ночі 30 вересня.

Також Новини.LIVE писали про те, що російські війська намагаються систематично бити по об'єктах, важливих для повсякденного життя Києва. Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун зазначав, що серед таких цілей можуть бути склади з їжею, фармакологічні підприємства та лікарні. За його словами, окупанти можуть намагатися повторити у столиці сценарій гуманітарної катастрофи, який вони влаштували в Олешках.