Атака РФ на Киев 30 сентября: двое погибших, повреждены дома

Последствия российского нападения в Киеве. Фото: ГСЧС

Российская атака на Киев в ночь на 30 сентября привела к гибели двух человек, а последствия были зафиксированы сразу в нескольких районах столицы. Больше всего пострадавших было в Святошинском районе, где удар пришелся на жилую застройку, тогда как в других частях города фиксировались пожары, падение обломков и повреждения объектов.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире программы Ранок.LIVE.

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Последствия атаки в Святошинском районе

По словам Екатерины Поп, почти все пострадавшие получили ранения в Святошинском районе. Там российский удар повредил жилую инфраструктуру.

"Там, к сожалению, с самого утра подтвердилась информация о двух погибших. Еще раз выражаем соболезнования родным и близким погибших", — отметила Поп.

В результате падения обломков дрона загорелся одноэтажный частный дом. Рядом повреждены еще около 10 частных домов.

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Пожары и обломки в районах Киева

В Подольском районе зафиксировали попадания и пожары на крышах нежилых зданий и сооружений.

В Голосеевском районе произошло возгорание нежилых сооружений. В Соломенском районе последствия атаки обнаружили на открытой территории.

В Шевченковском районе обнаружили обломки. Их происхождение и характер повреждений в настоящее время устанавливаются.

ДТЭК восстановил электроснабжение для 8 тысяч семей

В результате российской атаки также повреждены электросети Киева.

Энергетики ДТЭК уже восстановили электроснабжение для 8 тысяч семей. Работы по ликвидации последствий повреждений продолжаются.

"Продолжаем работать круглосуточно, чтобы обеспечить надежное электроснабжение киевлян", — сообщили в компании.

Что известно об атаке на Киев

Напомним, ранее Новини.LIVE подробно сообщали о последствиях российской атаки на столицу, которая продолжалась с вечера 29 до ночи 30 сентября.

Также Новини.LIVE писали о том, что российские войска пытаются систематически наносить удары по объектам, важным для повседневной жизни Киева. Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун отмечал, что среди таких целей могут быть склады с продуктами питания, фармацевтические предприятия и больницы. По его словам, оккупанты могут попытаться повторить в столице сценарий гуманитарной катастрофы, который они устроили в Олешках.