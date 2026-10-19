Пошкоджена будівля Книжкової палати. Фото: t.me/kyivtv

Унаслідок російського обстрілу Києва 19 жовтня пошкоджень зазнали адміністративний корпус та архівосховище Книжкової палати України. У будівлі вибило вікна й двері, а через осінню вологість під загрозою опинилися понад 15 мільйонів примірників друкованих видань, які зберігаються у фондах установи.

Про це в коментарі "Суспільне Культура" розповіла директорка Книжкової палати України Ольга Васьківська, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про пошкодження Книжкової палати

За словами Васьківської, близько 23:00 поруч з установою впали російські ракети. Вибухова хвиля пошкодила адміністративний корпус та архівосховище: у приміщеннях вибило двері, а на стінах з’явилися тріщини.

"З першого по дев'ятий поверх у кожному приміщенні у нас вибиті вікна", — зазначила директорка.

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Усі співробітники установи вціліли. На момент обстрілу в будівлі перебував лише охоронець.

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За словами керівниці, Книжкова палата вже зазнавала пошкоджень наприкінці 2025-го та на початку 2026 року, однак попередні удари не спричиняли таких значних руйнувань.

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Наразі керівництво ще не може оцінити вартість відновлення будівлі.

"Я не можу зараз сказати, скільки коштуватиме відновлення. Це великі кошти і це треба терміново, бо у нас великий фонд, який треба зберегти", — наголосила Васьківська.

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Чому під загрозою архівні матеріали

Директорка пояснила, що через осінню погоду та підвищену вологість пошкодження вікон і дверей становлять загрозу для видань у сховищі. Тому приміщення потрібно якнайшвидше захистити від потрапляння вологи.

Для безпечного зберігання архіву температура має стабільно становити 17–18 градусів. Порушення температурного режиму та вологості може призвести до появи грибка й руйнування паперу, через що частина матеріалів стане непридатною для подальшого вивчення.

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Фонд Книжкової палати налічує понад 15 мільйонів примірників. В установі зберігають по одному примірнику всіх видів друкованої продукції, виданої на території України з 1917 року.

"Тобто всі види друкованої продукції, які були видані на теренах України з 1917 року по одному примірнику зберігаються в нашому архіві. Це книги, журнали, газети, образотворчі видання, текстові, аркушеві видання, а також картографічні", — пояснила директорка.

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Крім того, Книжкова палата щодня отримує від 100 до 200 нових примірників. Українські видавництва зобов’язані надсилати установі по одній копії своїх видань.

Що відомо про Книжкову палату України

Книжкова палата України імені Івана Федорова — державна наукова установа, яка займається видавничою справою та інформаційною діяльністю.

Її заснували 24 січня 1919 року в Києві. У 1922 році установу перенесли до Харкова, а в 1989-му повернули до столиці.

Серед основних завдань Книжкової палати — державна бібліографічна реєстрація видань, централізована каталогізація друкованої продукції, аналіз видавничого ринку та збереження Державного архіву друку.

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