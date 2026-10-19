Поврежденное здание Книжной палаты. Фото: t.me/kyivtv

В результате российского обстрела Киева 19 октября были повреждены административный корпус и архивное хранилище Книжной палаты Украины. В здании выбило окна и двери, а из-за осенней влажности под угрозой оказались более 15 миллионов экземпляров печатных изданий, хранящихся в фондах учреждения.

Об этом в комментарии "Суспильне Культура" рассказала директор Книжной палаты Украины Ольга Васькивская, сообщает Новини.LIVE.

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Что известно о повреждениях Книжной палаты

По словам Васькивской, около 23:00 рядом с учреждением упали российские ракеты. Взрывная волна повредила административный корпус и архивохранилище: в помещениях выбило двери, а на стенах появились трещины.

"С первого по девятый этаж в каждом помещении у нас выбиты окна", — отметила директор.

Все сотрудники учреждения остались живы. На момент обстрела в здании находился только охранник.

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По словам руководительницы, Книжная палата уже подвергалась повреждениям в конце 2025-го и в начале 2026 года, однако предыдущие удары не приводили к столь значительным разрушениям.

Пока руководство ещё не может оценить стоимость восстановления здания.

"Я не могу сейчас сказать, во сколько обойдётся восстановление. Это большие средства, и это нужно сделать срочно, потому что у нас большой фонд, который нужно сохранить", — подчеркнула Васькивская.

Почему под угрозой находятся архивные материалы

Директор объяснила, что из-за осенней погоды и повышенной влажности повреждения окон и дверей представляют угрозу для изданий в хранилище. Поэтому помещение нужно как можно быстрее защитить от попадания влаги.

Для безопасного хранения архива температура должна стабильно составлять 17–18 градусов. Нарушение температурного режима и влажности может привести к появлению грибка и разрушению бумаги, из-за чего часть материалов станет непригодной для дальнейшего изучения.

Фонд Книжной палаты насчитывает более 15 миллионов экземпляров. В учреждении хранится по одному экземпляру всех видов печатной продукции, изданной на территории Украины с 1917 года.

"То есть все виды печатной продукции, изданные на территории Украины с 1917 года, по одному экземпляру хранятся в нашем архиве. Это книги, журналы, газеты, изобразительные издания, текстовые и листовые издания, а также картографические", — пояснила директор.

Кроме того, Книжная палата ежедневно получает от 100 до 200 новых экземпляров. Украинские издательства обязаны направлять учреждению по одному экземпляру своих изданий.

Что известно о Книжной палате Украины

Книжная палата Украины имени Ивана Федорова — государственное научное учреждение, занимающееся издательским делом и информационной деятельностью.

Она была основана 24 января 1919 года в Киеве. В 1922 году учреждение перенесли в Харьков, а в 1989-м вернули в столицу.

Среди основных задач Книжной палаты — государственная библиографическая регистрация изданий, централизованная каталогизация печатной продукции, анализ издательского рынка и сохранение Государственного архива печати.

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