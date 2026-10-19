Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЗаконРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В результате российской атаки была повреждена Книжная палата в Киеве

В результате российской атаки была повреждена Книжная палата в Киеве

Ua ru
19 октября 2026 18:43
В результате российского обстрела Киева пострадала «Книжная палата»: под угрозой находятся 15 млн изданий t.me/kyivtv
Поврежденное здание Книжной палаты. Фото: t.me/kyivtv

В результате российского обстрела Киева 19 октября были повреждены административный корпус и архивное хранилище Книжной палаты Украины. В здании выбило окна и двери, а из-за осенней влажности под угрозой оказались более 15 миллионов экземпляров печатных изданий, хранящихся в фондах учреждения.

Об этом в комментарии "Суспильне Культура" рассказала директор Книжной палаты Украины Ольга Васькивская, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Что известно о повреждениях Книжной палаты

По словам Васькивской, около 23:00 рядом с учреждением упали российские ракеты. Взрывная волна повредила административный корпус и архивохранилище: в помещениях выбило двери, а на стенах появились трещины.

"С первого по девятый этаж в каждом помещении у нас выбиты окна", — отметила директор.

Все сотрудники учреждения остались живы. На момент обстрела в здании находился только охранник.

Читайте также:

По словам руководительницы, Книжная палата уже подвергалась повреждениям в конце 2025-го и в начале 2026 года, однако предыдущие удары не приводили к столь значительным разрушениям.

Пока руководство ещё не может оценить стоимость восстановления здания.

"Я не могу сейчас сказать, во сколько обойдётся восстановление. Это большие средства, и это нужно сделать срочно, потому что у нас большой фонд, который нужно сохранить", — подчеркнула Васькивская.

Почему под угрозой находятся архивные материалы

Директор объяснила, что из-за осенней погоды и повышенной влажности повреждения окон и дверей представляют угрозу для изданий в хранилище. Поэтому помещение нужно как можно быстрее защитить от попадания влаги.

Для безопасного хранения архива температура должна стабильно составлять 17–18 градусов. Нарушение температурного режима и влажности может привести к появлению грибка и разрушению бумаги, из-за чего часть материалов станет непригодной для дальнейшего изучения.

Фонд Книжной палаты насчитывает более 15 миллионов экземпляров. В учреждении хранится по одному экземпляру всех видов печатной продукции, изданной на территории Украины с 1917 года.

"То есть все виды печатной продукции, изданные на территории Украины с 1917 года, по одному экземпляру хранятся в нашем архиве. Это книги, журналы, газеты, изобразительные издания, текстовые и листовые издания, а также картографические", — пояснила директор.

Кроме того, Книжная палата ежедневно получает от 100 до 200 новых экземпляров. Украинские издательства обязаны направлять учреждению по одному экземпляру своих изданий.

Что известно о Книжной палате Украины

Книжная палата Украины имени Ивана Федорова — государственное научное учреждение, занимающееся издательским делом и информационной деятельностью.

Она была основана 24 января 1919 года в Киеве. В 1922 году учреждение перенесли в Харьков, а в 1989-м вернули в столицу.

Среди основных задач Книжной палаты — государственная библиографическая регистрация изданий, централизованная каталогизация печатной продукции, анализ издательского рынка и сохранение Государственного архива печати.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российская баллистическая атака в ночь на 19 октября полностью уничтожила дата-центр телекоммуникационной компании "Датагруп" в Киеве. Восстановить инфраструктуру объекта невозможно, однако сервисы компании продолжают работать с резервных площадок.

Также Новини.LIVE писали, что в результате российской атаки на Киев 19 октября повреждения получили торговые павильоны возле станции метро "Черниговская". Разрушения затруднили работу предпринимателей, а поврежденные конструкции ограничили доступ к некоторым коммерческим помещениям.

Киев книги ракеты разрушения атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации