Повреждения Национальной академии искусств Украины в результате атаки РФ. Фото: facebook.com/academyartua

В Киеве в результате российской атаки в ночь на 13 ноября было повреждено здание Национальной академии искусств Украины. Взрывная волна выбила окна здания по адресу улица Бульварно-Кудрявская, 20, которое имеет статус памятника архитектуры.

Об этом сообщили на странице Национальной академии искусств Украины в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Что известно о повреждениях Академии искусств

Здание имеет историческое значение. Оно было построено в 1897–1898 годах на средства киевского сахарного промышленника и мецената Льва Бродского по проекту харьковского инженера Михаила Артинова.

Сначала в здании размещалась детская амбулатория Общества помощи больным детям. Фундамент будущей больницы заложили 6 августа 1897 года, а амбулаторию открыли 18 октября 1898 года.

Повреждения в результате атаки РФ. Фото: Национальная академия искусств Украины

На строительство и отделку Лев Бродский потратил 60 тысяч рублей. В здании оборудовали кабинеты врачей, инфекционное и хирургическое отделения, аптеку, лабораторию и библиотеку.

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На протяжении XX века в здании работали детские медицинские учреждения. В 1999 году его передали аппарату Президиума Национальной академии искусств Украины. К тому времени здание было практически разрушено.

Капитальную реконструкцию провели с августа 2000 года по июнь 2007 года. После этого Академия получила собственные помещения. Сейчас здание имеет статус памятника архитектуры.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате российского нападения в ночь на 13 ноября повреждения получил Национальный институт травматологии и ортопедии в Киеве. Взрывная волна выбила более 100 окон в более чем шести отделениях, повредила фасад и частично разрушила второй этаж.

Также Новини.LIVE писали, что во время ночного удара РФ по медицинскому учреждению в Шевченковском районе Киева вспыхнул пожар. Медики эвакуировали 30 человек, ещё семерых пациентов из горящего здания вынесли спасатели. Один человек получил ранение.