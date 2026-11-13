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Главная Киев Российский обстрел повредил Национальную академию искусств в Киеве

Российский обстрел повредил Национальную академию искусств в Киеве

Ua ru
13 ноября 2026 15:48
В Киеве в результате российского обстрела было повреждено здание Национальной академии искусств facebook.com/academyartua
Повреждения Национальной академии искусств Украины в результате атаки РФ. Фото: facebook.com/academyartua

В Киеве в результате российской атаки в ночь на 13 ноября было повреждено здание Национальной академии искусств Украины. Взрывная волна выбила окна здания по адресу улица Бульварно-Кудрявская, 20, которое имеет статус памятника архитектуры.

Об этом сообщили на странице Национальной академии искусств Украины в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Что известно о повреждениях Академии искусств

Здание имеет историческое значение. Оно было построено в 1897–1898 годах на средства киевского сахарного промышленника и мецената Льва Бродского по проекту харьковского инженера Михаила Артинова.

Сначала в здании размещалась детская амбулатория Общества помощи больным детям. Фундамент будущей больницы заложили 6 августа 1897 года, а амбулаторию открыли 18 октября 1898 года.

Немає опису світлини.
Повреждения в результате атаки РФ. Фото: Национальная академия искусств Украины

На строительство и отделку Лев Бродский потратил 60 тысяч рублей. В здании оборудовали кабинеты врачей, инфекционное и хирургическое отделения, аптеку, лабораторию и библиотеку.

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На протяжении XX века в здании работали детские медицинские учреждения. В 1999 году его передали аппарату Президиума Национальной академии искусств Украины. К тому времени здание было практически разрушено.

Капитальную реконструкцию провели с августа 2000 года по июнь 2007 года. После этого Академия получила собственные помещения. Сейчас здание имеет статус памятника архитектуры.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате российского нападения в ночь на 13 ноября повреждения получил Национальный институт травматологии и ортопедии в Киеве. Взрывная волна выбила более 100 окон в более чем шести отделениях, повредила фасад и частично разрушила второй этаж.

Также Новини.LIVE писали, что во время ночного удара РФ по медицинскому учреждению в Шевченковском районе Киева вспыхнул пожар. Медики эвакуировали 30 человек, ещё семерых пациентов из горящего здания вынесли спасатели. Один человек получил ранение.

Киев история искусство разрушения атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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