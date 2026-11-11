Житель поврежденного дома в Киеве убирает осколки разбитого стекла. Фото: Новини.LIVE

В среду, 11 ноября, в Голосеевском районе Киева в результате российской атаки упал беспилотник. После этого на открытой территории вспыхнул пожар. Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация.

На месте событий побывал журналист Новини.LIVE Владислав Коток.

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Последствия русской атаки на жилой дом. Фото: Новини.LIVE

Как выглядит поврежденный дом в Киеве

На кадрах видны выбитые стекла на нескольких этажах жилого дома и поврежденное остекление балконов.

Выбиты окна и повреждены остекления балконов. Фото: Новини.LIVE

Также пострадали припаркованные рядом автомобили.

Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий российской атаки. Фото: Новини.LIVE

Что известно о пострадавшем в Голосеевском районе

КМВА обнародовала уточнения относительно последствий атаки. В администрации сообщили:

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"В результате вражеской атаки в Голосеевском районе пострадал мужчина. Ему была оказана необходимая помощь на месте".

Повреждены окна на нескольких этажах многоэтажки. Фото: Новини.LIVE

Последние новости Киевской области

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в среду, 11 ноября, российский беспилотник поразил территорию лицея в Яготине Киевской области. В тот момент в укрытии находились 171 ребенок, а также учителя и сотрудники заведения. Никто из них не погиб и не пострадал. Взрыв вызвал пожар на территории лицея и повредил имущество соседних частных домовладений.

Также Новини.LIVE сообщали, что глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко заявил об ужесточении режима светомаскировки в регионе. По его словам, об этом попросили военные. Кроме того, такие меры должны способствовать более ответственному использованию электроэнергии.