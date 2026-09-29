Атака дрона в Киевской области: спасатели спасли двух человек

Дом, разрушенный в результате вражеского удара. Фото: ГСЧС Киевской области

29 сентября российский беспилотник нанес удар по частному жилому дому в Бучанском районе Киевской области. Спасатели эвакуировали двух человек, после чего пострадавших госпитализировали. Пожар, возникший в результате удара, также был ликвидирован сотрудниками чрезвычайных служб.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Новини.LIVE.

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Пострадавших в результате атаки госпитализировали. Фото: ГСЧС Киевской области

Спасатели ликвидируют последствия атаки в Бучанском районе. Фото: ГСЧС Киевской области

Пожар после атаки беспилотника в Бучанском районе. Фото: ГСЧС Киевской области

Спасатели спасли двух человек во время пожара в Киевской области. Фото: ГСЧС Киевской области 1 / 4







Последствия атаки дрона в Киевской области

В результате удара загорелся частный жилой дом. Огонь также распространился на крышу соседнего дома.

Спасатели ликвидировали пожар на площади более 300 кв. м.

Других подробностей о состоянии пострадавших в ГСЧС не сообщили.

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