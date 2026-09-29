Атака дрона в Киевской области: спасатели спасли двух человек

Российский дрон атаковал дом в Киевской области, есть пострадавшие
29 сентября российский беспилотник нанес удар по частному жилому дому в Бучанском районе Киевской области. Спасатели эвакуировали двух человек, после чего пострадавших госпитализировали. Пожар, возникший в результате удара, также был ликвидирован сотрудниками чрезвычайных служб.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Новини.LIVE.
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Пострадавших в результате атаки госпитализировали. Фото: ГСЧС Киевской области
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Спасатели ликвидируют последствия атаки в Бучанском районе. Фото: ГСЧС Киевской области
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Пожар после атаки беспилотника в Бучанском районе. Фото: ГСЧС Киевской области
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Спасатели спасли двух человек во время пожара в Киевской области. Фото: ГСЧС Киевской области
Последствия атаки дрона в Киевской области
В результате удара загорелся частный жилой дом. Огонь также распространился на крышу соседнего дома.
Спасатели ликвидировали пожар на площади более 300 кв. м.
Других подробностей о состоянии пострадавших в ГСЧС не сообщили.
Россия атаковала Киев 29 сентября
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что россияне в ночь на 29 сентября атаковали Киев баллистическими ракетами и реактивными беспилотниками. В результате вражеского обстрела в городе зафиксированы повреждения и пожары.
Также Новини.LIVE писали о том, что российские войска в понедельник, 28 сентября, повторно атаковали фармацевтический завод "Дарница" в Киеве. В компании сообщили, что все её сотрудники остались живы.