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Главная Киев Российский дрон атаковал дом в Киевской области, есть пострадавшие

Российский дрон атаковал дом в Киевской области, есть пострадавшие

Ua ru
29 сентября 2026 07:55
Атака дрона в Киевской области: спасатели спасли двух человек
Дом, разрушенный в результате вражеского удара. Фото: ГСЧС Киевской области

29 сентября российский беспилотник нанес удар по частному жилому дому в Бучанском районе Киевской области. Спасатели эвакуировали двух человек, после чего пострадавших госпитализировали. Пожар, возникший в результате удара, также был ликвидирован сотрудниками чрезвычайных служб.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки дрона в Киевской области

В результате удара загорелся частный жилой дом. Огонь также распространился на крышу соседнего дома.

Спасатели ликвидировали пожар на площади более 300 кв. м.

Других подробностей о состоянии пострадавших в ГСЧС не сообщили.

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что россияне в ночь на 29 сентября атаковали Киев баллистическими ракетами и реактивными беспилотниками. В результате вражеского обстрела в городе зафиксированы повреждения и пожары.

Также Новини.LIVE писали о том, что российские войска в понедельник, 28 сентября, повторно атаковали фармацевтический завод "Дарница" в Киеве. В компании сообщили, что все её сотрудники остались живы.

пожар Киевская область спасатели дроны пострадавшие атака России на Украину
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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