Обстріл Києва 29 вересня - палає навчальний заклад та будівля

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Росіяни в ніч проти 29 вересня атакували Київ балістикою та реактивним безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу у місті зафіксовано пошкодження та пожежі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМВА.

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ворог запускав балістику та дрони;

наслідки фіксуються у Солом'янському та Печерському районах.

Чим били росіяни

Приблизно о 01:17 у Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики, після чого Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски ракет на Київ. Через кілька хвилин у місті пролунала серія вибухів.

Після балістики також фіксувалися реактивні дрони в напрямку Києва. Щонайменше один з них впав або ж влучив, оскільки було чути вибух. Місцеві канали писали, що він нібито впав біля Верховної Ради.

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Приблизно о 02:45 дронова атака почалася знову. У місті вчергове було чути вибухи.

Наслідки обстрілу Києва 29 вересня

Мер Києва Віталій Кличко та КМВА у своїх Telegram-каналах повідомили, що наслідки обстрілу зафіксовані у Солом'янському та Печерському районах.

Детальніше щодо кожного з них нижче.

Солом'янський район

У Солом'янському районі сталося падіння уламків ракети у дворі будинку. Окрім того, було влучання в адміністративну будівлю об'єкту інфраструктури. В обох випадках без пожежі, але на третій локації вогонь є.

"У Соломʼянському районі влучання та пожежа в одному з корпусів навчального закладу. Екстрені служби прямують на місце", — писав Кличко.

Печерський район

У Печерському районі сталося загорання в триповерховій нежитловій будівлі.

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