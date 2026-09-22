Росія 22 вересня атакувала Дніпровський район Києва: пошкоджено будинки

Російський обстріл Києва: пошкоджено чотири будинки, є поранені
Російські окупанти у вівторок, 22 вересня, атакували Дніпровський район Києва. Внаслідок обстрілу госпіталізовані троє людей. Зокрема, противник пошкодив чотири житлові будинки.
Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова в ефірі День.LIVE.
Російський обстріл Дніпровського району Києва 22 вересня
Внаслідок російської атаки вибиті вікна, пошкоджені фасади, зруйновані квартири та спалені автомобілі.
В одному із пошкоджених житлових будинків частина квартир на першому поверсі зазнала руйнувань, а в підвальному приміщенні спалахнула пожежа.
Надзвичайники провели евакуацію жителів із першого до п’ятого поверху та врятували 15 людей.
Ще троє мешканців отримали травми й були доставлені до лікарні. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи та працюють комунальні служби.
Мешканці можуть подати заявку на компенсацію від міської влади, яка складає 10 тисяч гривень.
"Лежали, спали, навіть не думали ні про що. Злякатися не встигли. Вибух і скло полетіло. Ну добре, що штори висіли та основна маса в штори полетіла. Вікон немає, двері повилітали також. Живі, але не встигли навіть злякатися", — каже місцева мешканка Валентина.
За її словами, пожежа в підвалі була невелика.
Ще одна киянка Інна розповіла, що разом із сімʼєю живе на першому поверсі. Її квартира не постраждала.
"Страшно було, трохи трусило, але все добре. Переживемо і це", — додала Інна.
Як писали Новини.LIVE, 22 вересня російські окупанти атакували Оболонський район Києва. Там зафіксовано влучання в резервуари з пальним.
Також ми писали, що у ніч проти 22 вересня Росія вдарила по пʼятиповерхівці в Дніпровському районі Києва, внаслідок чого сталася пожежа. Зафіксовано значні руйнування.