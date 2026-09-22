Росія 22 вересня атакувала Дніпровський район Києва: пошкоджено будинки

Російський обстріл Києва. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Російські окупанти у вівторок, 22 вересня, атакували Дніпровський район Києва. Внаслідок обстрілу госпіталізовані троє людей. Зокрема, противник пошкодив чотири житлові будинки.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова в ефірі День.LIVE.

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Російський обстріл Дніпровського району Києва 22 вересня

Внаслідок російської атаки вибиті вікна, пошкоджені фасади, зруйновані квартири та спалені автомобілі.

В одному із пошкоджених житлових будинків частина квартир на першому поверсі зазнала руйнувань, а в підвальному приміщенні спалахнула пожежа.

Пошкоджена багатоповерхівка в Києві внаслідок російського обстрілу 22 вересня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Надзвичайники провели евакуацію жителів із першого до п’ятого поверху та врятували 15 людей.

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Ще троє мешканців отримали травми й були доставлені до лікарні. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи та працюють комунальні служби.

Наслідки атаки РФ на Київ 22 вересня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Мешканці можуть подати заявку на компенсацію від міської влади, яка складає 10 тисяч гривень.

"Лежали, спали, навіть не думали ні про що. Злякатися не встигли. Вибух і скло полетіло. Ну добре, що штори висіли та основна маса в штори полетіла. Вікон немає, двері повилітали також. Живі, але не встигли навіть злякатися", — каже місцева мешканка Валентина.

Російський обстріл Києва 22 вересня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

За її словами, пожежа в підвалі була невелика.

Ще одна киянка Інна розповіла, що разом із сімʼєю живе на першому поверсі. Її квартира не постраждала.

Пошкоджена багатоповерхівка в Дніпровському районі Києва внаслідок російського обстрілу 22 вересня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

"Страшно було, трохи трусило, але все добре. Переживемо і це", — додала Інна.

Як писали Новини.LIVE, 22 вересня російські окупанти атакували Оболонський район Києва. Там зафіксовано влучання в резервуари з пальним.

Також ми писали, що у ніч проти 22 вересня Росія вдарила по пʼятиповерхівці в Дніпровському районі Києва, внаслідок чого сталася пожежа. Зафіксовано значні руйнування.