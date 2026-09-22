Россия 22 сентября атаковала Днепровский район Киева: повреждены дома

Российский обстрел Киева: повреждены четыре дома, есть раненые
Российские оккупанты во вторник, 22 сентября, атаковали Днепровский район Киева. В результате обстрела три человека были госпитализированы. В частности, противник повредил четыре жилых дома.
Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шликова в эфире День.LIVE.
Российский обстрел Днепровского района Киева 22 сентября
В результате российской атаки выбиты окна, повреждены фасады, разрушены квартиры и сожжены автомобили.
В одном из поврежденных жилых домов часть квартир на первом этаже подверглась разрушениям, а в подвальном помещении вспыхнул пожар.
Службы чрезвычайных ситуаций провели эвакуацию жителей с первого по пятый этаж и спасли 15 человек.
Еще трое жильцов получили травмы и были доставлены в больницу. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы и действуют коммунальные службы.
Жители могут подать заявку на компенсацию от городских властей в размере 10 тысяч гривен.
"Лежали, спали, даже ни о чём не думали. Испугаться не успели. Взрыв — и стекло полетело. Ну хорошо, что шторы висели и основная масса осколков полетела в шторы. Окон нет, двери тоже вылетели. Живы, но даже не успели испугаться", — говорит местная жительница Валентина.
По ее словам, пожар в подвале был небольшой.
Еще одна киевлянка Инна рассказала, что вместе с семьей живет на первом этаже. Ее квартира не пострадала.
"Было страшно, немного трясло, но всё хорошо. Переживем и это", — добавила Инна.
Как писали Новини.LIVE, 22 сентября российские оккупанты атаковали Оболонский район Киева. Там зафиксировано попадание в резервуары с топливом.
Также мы писали, что в ночь на 22 сентября Россия нанесла удар по пятиэтажному дому в Днепровском районе Киева, в результате чего произошел пожар. Зафиксированы значительные разрушения.