Россия 22 сентября атаковала Днепровский район Киева: повреждены дома

Российский обстрел Киева. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Российские оккупанты во вторник, 22 сентября, атаковали Днепровский район Киева. В результате обстрела три человека были госпитализированы. В частности, противник повредил четыре жилых дома.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шликова в эфире День.LIVE.

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Российский обстрел Днепровского района Киева 22 сентября

В результате российской атаки выбиты окна, повреждены фасады, разрушены квартиры и сожжены автомобили.

В одном из поврежденных жилых домов часть квартир на первом этаже подверглась разрушениям, а в подвальном помещении вспыхнул пожар.

Поврежденный многоэтажный дом в Киеве в результате российского обстрела 22 сентября. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Службы чрезвычайных ситуаций провели эвакуацию жителей с первого по пятый этаж и спасли 15 человек.

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Еще трое жильцов получили травмы и были доставлены в больницу. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы и действуют коммунальные службы.

Последствия атаки РФ на Киев 22 сентября. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Жители могут подать заявку на компенсацию от городских властей в размере 10 тысяч гривен.

"Лежали, спали, даже ни о чём не думали. Испугаться не успели. Взрыв — и стекло полетело. Ну хорошо, что шторы висели и основная масса осколков полетела в шторы. Окон нет, двери тоже вылетели. Живы, но даже не успели испугаться", — говорит местная жительница Валентина.

Российский обстрел Киева 22 сентября. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

По ее словам, пожар в подвале был небольшой.

Еще одна киевлянка Инна рассказала, что вместе с семьей живет на первом этаже. Ее квартира не пострадала.

Поврежденный многоэтажный дом в Днепровском районе Киева в результате российского обстрела 22 сентября. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

"Было страшно, немного трясло, но всё хорошо. Переживем и это", — добавила Инна.

Как писали Новини.LIVE, 22 сентября российские оккупанты атаковали Оболонский район Киева. Там зафиксировано попадание в резервуары с топливом.

Также мы писали, что в ночь на 22 сентября Россия нанесла удар по пятиэтажному дому в Днепровском районе Киева, в результате чего произошел пожар. Зафиксированы значительные разрушения.