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Головна Київ Росія вдарила по резервуарах з пальним у Києві

Росія вдарила по резервуарах з пальним у Києві

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22 вересня 2026 18:17
Росія атакувала Київ 22 вересня: влучання в резервуари з пальним
Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у вівторок, 22 вересня, знову атакували Київ. Зокрема, в Оболонському районі зафіксовано влучання в резервуари з пальним. На місці працюють екстрені служби.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Києва 22 вересня

"В Оболонському районі влучання в резервуари з пальним. Екстрені служби прямують на місце", — зазначив Кличко.

Крім того, за попередньою інформацією, в Печерському районі Києва внаслідок російського обстрілу є постраждалий.

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Дописи Кличка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 22 вересня російські окупанти атакували Київ та пошкодили пʼятиповерхівку в Дніпровському районі. Внаслідок обстрілу є поранені.

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А 20 вересня Росія атакувала Київщину дронами, внаслідок чого постраждала жінка. В результаті обстрілу є пошкодження автомобілів, будівель та складських приміщень.

Віталій Кличко Київ війна паливо обстріли Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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