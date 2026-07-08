Російський обстріл Києва: внаслідок атаки загинула жінка

Наслідки російського обстрілу Києва 8 липня. Фото: ДСНС

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Внаслідок російського обстрілу Києва у ніч проти 8 липня загинула жінка. Наразі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки. Ворог бив по столиці балістичними ракетами.

Про це повідомили очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

Наслідки російського обстрілу Києва 8 липня

"На жаль, маємо інформацію, що внаслідок атаки цієї ночі загинула жінка. Станом на зараз — одна загибла та двоє осіб — поранені", — зазначив Ткаченко.

Ліквідація наслідків російського обстрілу Києва 8 липня. Фото: ДСНС

У ДСНС повідомили, що станом на 08:30 рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі на двох локаціях у Святошинському та Дарницькому районах.

Атака Росії на Київ 8 липня. Фото: ДСНС

Як писали Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка, у ніч проти 8 липня Росія атакувала столицю балістикою, внаслідок чого постраждали два райони.

Згодом у ДСНС показали наслідки російського обстрілу та пошкодження в Святошинському та Дарницькому районах Києва. Після обстрілу сталися пожежі.