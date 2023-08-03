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Російський пропагандист емоційно відреагував на демонтаж герба СРСР з "Батьківщини-матері"

3 серпня 2023 09:55
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Російський пропагандист емоційно відреагував на демонтаж герба СРСР з "Батьківщини-матері"
Російський пропагандист Борис Корчевніков. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Києві завершили демонтаж радянського герба на щиті "Батьківщини-матері". У Росії відреагували на цю події.

Про це повідомляють Telegram-канали.

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Що відомо

Російський пропагандист Борис Корчевніков заявив, що демонтаж — це ніщо інше, як "зґвалтування російської жінки".

"Це осквернення, це зґвалтування російської жінки. Тепер вона стоїть у позі наче здається… Тепер вона каже: "Прийди, російський солдат, прийди, мій сину, і захисти мене", — емоційно сказав пропагандист.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, у Києві завершився демонтаж радянського герба зі щита "Батьківщини-матері". Замість нього на монумент причеплять український Тризуб.

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