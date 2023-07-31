Фотограф показав, як демонтують радянський герб з монумента "Батьківщина-Мати"
У Києві з монумента "Батьківщина-Мати" продовжують демонтувати радянський герб. Роботи почалися ще 29 липня.
Відповідне відео опублікував фотограф Віталій Юрасов.
"Клятий" символ
"Це давно треба було зробити. Нарешті почався демонтаж того клятого "сєрпа і молота", з нашої "Батьківщини-Матері". Нарешті наш тризуб замінить символ проклятого минулого, з якого ми вириваємося дотепер. Дуже хотів зняти ці історичні кадри і радий, що вдалося", — написав він у Twitter.
Це давно треба було зробити.— yurasov.pro (@yurasov_vitaliy) July 30, 2023
Нарешті почався демонтаж того клятого «сєрпа і молота», з нашої «Батьківщини-Матері». Нарешті наш тризуб замінить символ проклятого минулого, з якого ми вириваємося дотепер.
Дуже хотів зняти ці історичні кадри і радий що вдалося:
video:… pic.twitter.com/52w0G3e9gK
Коли закінчать роботи з демонтажу
Раніше у Мінкульті повідомили, що монумент офіційно отримає новий символ — український тризуб до Дня Незалежності, а саме 24 серпня.
Нагадаємо, у Києві хочуть перейменувати монумент "Батьківщина-Мати" на "Україна-Мати". Відповідне рішення має ще затвердити Мінкульт.