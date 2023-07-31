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Фотограф показав, як демонтують радянський герб з монумента "Батьківщина-Мати"

31 липня 2023 12:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Фотограф показав, як демонтують радянський герб з монумента "Батьківщина-Мати"
Демонтаж радянського герба. Фото: скриншот з відео Віталія Юрасова
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві з монумента "Батьківщина-Мати" продовжують демонтувати радянський герб. Роботи почалися ще 29 липня. 

Відповідне відео опублікував фотограф Віталій Юрасов.

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"Клятий" символ

"Це давно треба було зробити. Нарешті почався демонтаж того клятого "сєрпа і молота", з нашої "Батьківщини-Матері". Нарешті наш тризуб замінить символ проклятого минулого, з якого ми вириваємося дотепер. Дуже хотів зняти ці історичні кадри і радий, що вдалося", — написав він у Twitter.

Коли закінчать роботи з демонтажу

Раніше у Мінкульті повідомили, що монумент офіційно отримає новий символ — український тризуб до Дня Незалежності, а саме 24 серпня.

Нагадаємо, у Києві хочуть перейменувати монумент "Батьківщина-Мати" на "Україна-Мати". Відповідне рішення має ще затвердити Мінкульт.

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