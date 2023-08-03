Российский пропагандист эмоционально отреагировал на демонтаж герба СССР из "Родины-матери"

Российский пропагандист Борис Корчевников. Фото: google.com

В Киеве завершили демонтаж советского герба на щите "Родины-Матери". В России отреагировали на это событие.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

Читайте также:

Что известно

Российский пропагандист Борис Корчевников заявил, что демонтаж — это не что иное, как "изнасилование российской женщины".

"Это осквернение, это изнасилование русской женщины. Теперь она стоит в позе как будто кажется… Теперь она говорит: "Приди, русский солдат, приди, мой сын, и защити меня", — эмоционально сказал пропагандист.

Напомним, ранее мы писали, в Киеве завершился демонтаж советского герба из щита "Родины-матери". Вместо него на монумент прицепят украинский Трезубец.