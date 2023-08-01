Демонтаж радянського герба з монумента "Батьківщина-Мати" завершився

У Києві демонтували герб СРСР з "Батьківщини-Матері". Фото: УНІАН

У Києві завершився демонтаж радянскоьго герба зі щита "Батьківщини-Матері". Замість нього на монумент причеплять український Тризуб.

Про це повідомляють Telegram-канали.

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Демонтаж завершено

Сьогодні з монументу зняли нижній фрагмент герба — частину вінка з обплетених стрічкою колосків.

Демонтаж відбувався з двома перервами через повітряну тривогу. Однак станом на зараз демонтажні роботи повністю звершені.

Додамо, гаряднський герб провисів на монументі в самісінькому центрі Києва понад 40 років.

Роботи щодо замінити герба СРСР на український Тризуб мають закінчитися до 24 сепрня — Дня Незалежності України.

У Києві демонтували герб СРСР з "Батьківщини-Матері". Фото: Дмитро Ларін/УП

У Києві демонтували герб СРСР з "Батьківщини-Матері". Фото: Дмитро Ларін/УП

У Києві демонтували герб СРСР з "Батьківщини-Матері". Фото: Дмитро Ларін/УП

Раніше у Мінкульті повідомили, що монумент офіційно отримає новий символ — український тризуб до Дня Незалежності, а саме 24 серпня.

Нагадаємо, у Києві хочуть перейменувати монумент "Батьківщина-Мати" на "Україна-Мати". Відповідне рішення має ще затвердити Мінкульт.