Обстрел Киевской области — в ОВА рассказали о последствиях атаки РФ

Российский утренний обстрел Киевской области — в ОВА рассказали о последствиях атаки врага
Армия России с утра в воскресенье, 18 августа, атаковала ракетами Киевскую область. В результате работы сил ПВО, обломки сбитых целей повредили гражданскую инфраструктуру.
Об этом сообщает глава КОВА Руслан Кравченко.
Последствия обстрелов Киевской области
По словам чиновника, в результате падения обломков сбитых целей в одной из громад на территории трех садовых обществ пострадали частные дома.
"В настоящее время есть информация о разрушении двух и повреждении 16 домов. Выбиты окна, повреждены фасады и крыши. Работа по фиксации последствий продолжается", — пишет он.
Также, по его словам, обломки повредили четыре автомобиля, заборы и линии электропередач. Кроме того, в одном из садовых обществ вспыхнула трава, пожар был ликвидирован.
Обстрел Киевской области и Киева 18 августа — что известно
Напомним, утром в воскресенье, 18 августа, в Киевской области второй раз за день раздались взрывы: силы ПВО отработали по вражеской ракете вблизи Броваров.
Громко было и в Киеве: в КМВА заявили, что враг трижды в месяц атаковал город северокорейскими ракетами.
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