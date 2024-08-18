Обстрел Киевской области — в ОВА рассказали о последствиях атаки РФ

Последствия российской атаки на Киевскую область. Фото: ГСЧС Киевской области

Армия России с утра в воскресенье, 18 августа, атаковала ракетами Киевскую область. В результате работы сил ПВО, обломки сбитых целей повредили гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщает глава КОВА Руслан Кравченко.

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По словам чиновника, в результате падения обломков сбитых целей в одной из громад на территории трех садовых обществ пострадали частные дома.

"В настоящее время есть информация о разрушении двух и повреждении 16 домов. Выбиты окна, повреждены фасады и крыши. Работа по фиксации последствий продолжается", — пишет он.

Поврежден автомобиль в результате вражеской атаки. Источник: ГСЧС Киевской области

Также, по его словам, обломки повредили четыре автомобиля, заборы и линии электропередач. Кроме того, в одном из садовых обществ вспыхнула трава, пожар был ликвидирован.

Скриншот сообщения Кравченко

Обстрел Киевской области и Киева 18 августа — что известно

Напомним, утром в воскресенье, 18 августа, в Киевской области второй раз за день раздались взрывы: силы ПВО отработали по вражеской ракете вблизи Броваров.

Громко было и в Киеве: в КМВА заявили, что враг трижды в месяц атаковал город северокорейскими ракетами.