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Развращал 12-летнюю девочку: в Киеве задержали преступника

24 августа 2023 18:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Развращал 12-летнюю девочку: в Киеве задержали преступника
Полиция задержала мужчину. Фото: Киевская городская прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве полиция задержала 25-летнего мужчину, который развращал 12-летнюю девочку. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Сообщается, что уроженец Харьковщины, находясь в лифте многоэтажки, совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки.

Кроме того, его подозревают в хранении наркотических средств без цели сбыта.

Полиция задержала подозреваемого

Следовательно, Святошинская окружная прокуратура задержала преступника. После этого правоохранители провели обыски по месту жительства, во время которых изъяли вещество, похожее на наркотическое средство.

Известно, что ранее он был неоднократно судим за дезертирство и хранение наркотиков.

Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в столице правоохранители задержали водителя в алкогольном опьянении, который ехал в комендантский час. Мужчина также нецензурно высказывался к полицейским.

Добавим, что на днях в Подольском районе столицы мужчина обокрал пенсионерку. Полицейские уже задержали вора.

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