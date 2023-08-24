Развращал 12-летнюю девочку: в Киеве задержали преступника

Полиция задержала мужчину. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве полиция задержала 25-летнего мужчину, который развращал 12-летнюю девочку. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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В чем подозревают мужчину

Сообщается, что уроженец Харьковщины, находясь в лифте многоэтажки, совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки.

Кроме того, его подозревают в хранении наркотических средств без цели сбыта.

Полиция задержала подозреваемого

Следовательно, Святошинская окружная прокуратура задержала преступника. После этого правоохранители провели обыски по месту жительства, во время которых изъяли вещество, похожее на наркотическое средство.

Известно, что ранее он был неоднократно судим за дезертирство и хранение наркотиков.

Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в столице правоохранители задержали водителя в алкогольном опьянении, который ехал в комендантский час. Мужчина также нецензурно высказывался к полицейским.

Добавим, что на днях в Подольском районе столицы мужчина обокрал пенсионерку. Полицейские уже задержали вора.