На Київщині поліція затримала чоловіків, які погрожували ножем та пістолетом на АЗС

Поліція затримала автомобіль зі зловмисниками. Фото: Telegram/Поліція на Київщині

Поліцейські затримали двох чоловіків, які погрожували пістолетом та ножем відвідувачам АЗС на Київщині. Зловмисників виявили у столиці.

Про це у суботу, 11 травня, повідомила поліція Київщини.

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Інцидент стався ввечері 11 травня у селі Калинівка Київської області, уточнили правоохоронці.

"Водій та пасажир позашляховика Toyota вчинили сварку з жінкою та її чоловіком. В результаті конфлікту один з чоловіків вдарив жінку та погрожували присутнім пістолетом та ножем. Після скоєного зловмисники втекли на своєму авто. На розшук автомобіля правоохоронцями Бучанщини було зорієнтовано поліцейські екіпажі столиці та області. Невдовзі оперативники кримінальної поліції Києва зупинили позашляховик на вулиці Генерала Наумова Святошинського району", — йдеться у повідомлення поліцейських.

Скриншот з Telegram/Поліція на Київщині

Зловмисників затримали. Їм загрожує ув'язнення від трьох до семи років.

Нагадаємо, 11 травня у центрі Броварів Київської області вибухнула граната. Внаслідок вибуху було поранено двох людей, один з них — поліцейський. Днем раніше у Броварах затримали зловмисника, який погрожував поліцейським зброєю.