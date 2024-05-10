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У Броварах затримали зловмисника, який погрожував поліцейським зброєю

10 травня 2024 00:18
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У Броварах затримали зловмисника, який погрожував поліцейським зброєю
Затримання зловмисника. Скриншот відео Поліції Київщини
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У Броварах правоохоронці затримали зловмисника, який погрожував поліцейським зброєю. Наразі фігурант перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.

Про це в четвер, 9 травня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Київській області.

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Що відомо про інцидент

Увечері в середу, 8 травня, нетверезий 50-річний чоловік вчиняв хуліганство у закладі. Коли поліцейські прибули на виклик, він почав кидатися на правоохоронців, зокрема погрожував їм зброєю. Порушника затримали, а зброю в нього вилучили.

Фігурантом виявився раніше судимий місцевий мешканець. Йому оголосили про підозру за хуліганство, погрози вбивством поліцейському та нанесення тілесних ушкоджень поліцейському (частина третя статті 296, частини перша та друга статті 345 Кримінального кодексу України). За вчинене зловмиснику загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно в Києві затримали чоловіка, який у стані сп'яніння кинув собаку об асфальт. Затриманому огосили про підозру в жорстокому поводженні із твариною.

Також ми повідомляли про те, що в Києві судитимуть трьох чоловіків, які скоїли розбійний напад на свого товариша, тому що хотіли заволодіти криптовалютою.

поліція
Київська область
хуліганство
Бровари

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