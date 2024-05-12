В Киевской области полиция задержала мужчин, которые угрожали ножом и пистолетом на АЗС

Полиция задержала автомобиль со злоумышленниками. Фото: Telegram/Полиция в Киевской области

Полицейские задержали двух мужчин, угрожавших пистолетом и ножом посетителям АЗС в Киевской области. Злоумышленников обнаружили в столице.

Об этом в субботу, 11 мая, сообщила полиция Киевской области.

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Злоумышленникам грозит тюремное заключение от трех до семи лет

Инцидент произошел вечером 11 мая в селе Калиновка в Киевской области, уточнили правоохранители.

"Водитель и пассажир внедорожника Toyota поссорились с женщиной и ее мужем. В результате конфликта один из мужчин ударил женщину и угрожал присутствующим пистолетом и ножом. После совершенного злоумышленники скрылись на своем авто. На розыск автомобиля правоохранителями Бучанщины были сориентированы полицейские экипажи. Вскоре оперативники криминальной полиции Киева остановили внедорожник на улице Генерала Наумова Святошинского района", — говорится в сообщении полицейских.

Скриншот из Telegram/Полиция в Киевской области

Злоумышленников задержали. Им грозит тюремное заключение от трех до семи лет.

Напомним, 11 мая в центре Броваров Киевской области взорвалась граната. В результате взрыва были ранены два человека, один из них — полицейский. Днем ранее в Броварах задержан злоумышленник, угрожавший полицейским оружием.