Розенко про захист Києва та блокування коштів міського бюджету

Віце-прем'єр-міністр України 2016-2019 рр. Павло Розенко. Фото: facebook.com/pavlo.rozenko

Експерт із соціальної та економічної політики, колишній віцепрем’єр-міністр України Павло Розенко розкритикував Київську міську військову адміністрацію через недостатній захист столиці від російських дронів і ракет. Він поставив під сумнів результати програми "Чисте небо", на яку виділили 200 млн грн, і заявив, що за півтора року Київ так і не отримав обіцяного захисту. Також Розенко розкритикував уряд через затримку платежів місцевим бюджетам.

Про це Розенко говорив у ефірі Вечір.LIVE.

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Захист Києва від шахедів і ракет

Павло Розенко наголосив, що відповідальність за протидію російським дронам і ракетам не можна покладати виключно на мера столиці Віталія Кличка.

"Минуло 4,5 роки, а чому через 4,5 роки у нас вільно над Києвом літають шахеди? І у нас немає ні системи ППО, яка їх знищує, ні системи протиракетної оборони?" — запитав експерт.

Розенко також згадав про фінансування програми "Чисте небо", на яку у 2025 році з бюджету Києва виділяли кошти для захисту столиці.

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"Зараз пройшло півтора року, де захист Києва від шахедів, ракет? Немає ні грошей, ні захисту, нічого. А винен Кличко у нас, винен в усьому Кличко", — сказав Розенко.

Блокування коштів місцевих бюджетів

Окрему увагу експерт приділив затримці казначейських платежів громадам. За його словами, уряд приблизно на місяць призупинив перерахування коштів місцевим бюджетам. Через це приватні підприємства, які виконували роботи, не отримували оплату та були змушені зупиняти діяльність.

"Ми що, в одному човні знаходимося, чи ні? Чи ми будемо фінансувати телемарафон, зимову тисячу на чотири мільярди гривень, а місцевому самоврядуванню ми перекрили все фінансування? Це не лише Києву, по всій Україні", — заявив Розенко.

Розенко закликав подякувати комунальникам та енергетикам

Експерт також звернув увагу на роботу міських служб після російських атак. Розенко наголосив, що робота аварійних служб і комунальних підприємств потребує підтримки, особливо в умовах регулярних російських атак на енергетичні об'єкти.

"Київ відновлює, шахеди знищують, це проблема Кличка? ... Може, давайте подякуємо енергетикам, комунальникам, які попри все, за менше ніж за добу після таких масштабних обстрілів повернули киянам і світло, і воду, і інфраструктуру", — сказав він.

Чому енергетичну інфраструктуру Києва складно перебудувати

Говорячи про підготовку столиці до опалювального сезону, Розенко зазначив, що енергетична інфраструктура Києва відрізняється від систем, які мають Харків і Житомир. За його словами, вона формувалася ще за радянських часів, тому швидко змінити її неможливо.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що мер Києва Віталій Кличко назвав безпідставними звинувачення щодо можливого зриву опалювального сезону. Він наголосив, що подачу тепла в столиці ще не розпочали, а тому заяви про проблеми із запуском опалення вважає передчасними.

Також Новини.LIVE писали, що член громадської ради при КМДА Дмитро Калько закликав президента звернутися до Верховної Ради щодо розпуску Київради. Свою позицію він пояснив невиконанням судових рішень і проблемами із захисними спорудами, а також припустив, що розгляд справ щодо укриттів може тривати роками через нестачу суддів.