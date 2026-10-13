Розенко о защите Киева и блокировании средств городского бюджета

Вице-премьер-министр Украины в 2016–2019 гг. Павел Розенко. Фото: facebook.com/pavlo.rozenko

Эксперт по социальной и экономической политике, бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко раскритиковал Киевскую городскую военную администрацию за недостаточную защиту столицы от российских дронов и ракет. Он поставил под сомнение результаты программы "Чистое небо", на которую выделили 200 млн грн, и заявил, что за полтора года Киев так и не получил обещанной защиты. Также Розенко раскритиковал правительство за задержку выплат в местные бюджеты.

Об этом Розенко говорил в эфире "Вечір.LIVE".

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Защита Киева от шахидов и ракет

Павел Розенко подчеркнул, что ответственность за противодействие российским дронам и ракетам нельзя возлагать исключительно на мэра столицы Виталия Кличко.

"Прошло 4,5 года, а почему спустя 4,5 года над Киевом свободно летают шахиды? И у нас нет ни системы ПВО, которая их уничтожает, ни системы противоракетной обороны?" — спросил эксперт.

Розенко также упомянул о финансировании программы "Чистое небо", на которую в 2025 году из бюджета Киева выделялись средства для защиты столицы.

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"Сейчас прошло полтора года, а где защита Киева от шахедов, ракет? Нет ни денег, ни защиты, ничего. А виноват у нас Кличко, виноват во всём Кличко", — сказал Розенко.

Блокировка средств местных бюджетов

Особое внимание эксперт уделил задержке казначейских платежей общинам . По его словам, правительство примерно на месяц приостановило перечисление средств в местные бюджеты. Из-за этого частные предприятия, выполнявшие работы, не получали оплату и были вынуждены приостанавливать деятельность.

"Мы что, в одной лодке находимся, или нет? Будем ли мы финансировать телемарафон, "зимнюю тысячу" на четыре миллиарда гривен, а местному самоуправлению перекрыли все финансирование? Это касается не только Киева, а всей Украины", — заявил Розенко.

Розенко призвал поблагодарить коммунальщиков и энергетиков

Эксперт также обратил внимание на работу городских служб после российских атак. Розенко подчеркнул, что работа аварийных служб и коммунальных предприятий нуждается в поддержке, особенно в условиях регулярных российских атак на энергетические объекты.

"Киев восстанавливает, шахеды уничтожают, это проблема Кличко? ... Может, давайте поблагодарим энергетиков, коммунальщиков, которые, несмотря ни на что, менее чем через сутки после таких масштабных обстрелов вернули киевлянам и свет, и воду, и инфраструктуру", — сказал он.

Почему энергетическую инфраструктуру Киева сложно восстановить

Говоря о подготовке столицы к отопительному сезону, Розенко отметил, что энергетическая инфраструктура Киева отличается от систем, имеющихся в Харькове и Житомире.

"В отличие от Харькова или Житомира, у Киева была другая энергетическая инфраструктура еще со времен Советского Союза. Быстро изменить все невозможно", — пояснил эксперт.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко назвал безосновательными обвинения в возможном срыве отопительного сезона. Он подчеркнул, что подачу тепла в столице еще не начали, а потому заявления о проблемах с запуском отопления считает преждевременными.

Также Новини.LIVE писали, что член общественного совета при КГГА Дмитрий Калько призвал президента обратиться в Верховную Раду с просьбой о роспуске Киевсовета. Свою позицию он объяснил неисполнением судебных решений и проблемами с защитными сооружениями, а также предположил, что рассмотрение дел об укрытиях может длиться годами из-за нехватки судей.