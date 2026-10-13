Калько назвав причини можливого розпуску Київради: його має ініціювати президент

Засідання Київради. Фото: КМДА

Член громадської ради при КМДА Дмитро Калько заявив, що президент має звернутися до Верховної Ради щодо розпуску Київради. Свою позицію він пояснив невиконанням судових рішень і проблемами із захисними спорудами в столиці. Також правник висловив думку, що розгляд справи щодо укриттів може затягнутися на роки через нестачу суддів.

Про це Калько сказав в ефірі Вечір.LIVE.

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Калько пояснив, чому Київраду можуть розпустити

За словами Калька, Київрада протягом останніх 15 років не виконує рішень адміністративних судів. Він також заявив, що прокуратура раніше не приділяла належної уваги цьому питанню.

"Останні 15 років не може виконати жодного рішення адміністративного суду Київська міська рада. Жодного, тому що прокуратура чомусь раніше не цікавилась: а чому ця Київська міська рада і депутати не виконують судові рішення? Це є порушенням Кримінального кодексу", — сказав Калько.

Він також висловив припущення, що судовий розгляд справи щодо укриттів триватиме роками через нестачу суддів. На думку правника, навіть після ухвалення рішення депутати можуть його проігнорувати.

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Правник вважає, що президент має ініціювати перед Верховною Радою питання про розпуск Київради. Він пов'язав цю пропозицію з тим, що, за його словами, орган місцевого самоврядування не виконує покладених на нього завдань.

"Є всі підстави для того, щоб президент вніс подання до Верховної Ради щодо розпуску цього органу. Це теж важливе питання. Прошу його обговорити у вас у студії", — заявив Калько.

Він також розкритикував роботу Київради, назвавши її неспроможною виконувати свої функції, та закликав обговорити можливість її розпуску в умовах воєнного стану.

Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада 13 жовтня підтримала пропозицію запросити мера Києва Віталія Кличка до парламенту для пояснень щодо підготовки столиці до зими в умовах війни. Таке рішення підтримав 151 народний депутат.

Також мер Києва Віталій Кличко попередив про загрозу серйозної кризи з водопостачанням у столиці через російські удари по інфраструктурі. За його словами, атаки вже спричинили перебої з водою та електроенергією, а в окремих районах почалися тимчасові відключення світла. Також міська влада розглядає можливість облаштування альтернативних переправ через Дніпро, зокрема понтонних мостів.