Розікрали гроші на каретах "швидких" — у Києві викрили посадовців

Розікрали гроші на каретах "швидких" — у Києві викрили посадовців

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 11:44
Закупівлі карет швидких — у Києві посадовців підозрюють у розкраданні
Затримання підозрюваного. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Посадовців КО "Київмедспецтранс" підозрюють у розкраданні 1,9 млн грн під час закупівель карет "швидкої". Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі 7 жовтня. 

Читайте також:

Розкрадання на закупівлі карет "швидких"

Правоохоронці встановили, що посадовці КО "Київмедспецтранс" проводили тендер і залучили підконтрольні підприємства. Вони забезпечили перемогу у ньому потрібного підприємства. Надалі з ним уклали договір на зальну суму понад 5,4 млн гривень. Однак слідство встановило, що переможець тендеру постачав запчастини за завищеними цінами.

"Своєю чергою начальник служби матеріально-технічного забезпечення, готував та видавав документи, на підставі яких була завищена очікувана вартість автозапчастин. За результатами проведення комплексної транспортно-товарознавчої та судової економічної експертизи встановлено завищення цін на суму понад 1,9 млн грн", — йдеться у повідомленні. 

В результаті підозрюваному інкримінували заволодіння бюджетними грошима та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, КК України). Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування та встановлюються коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Нагадаємо, чиновник КМДА переплатив 11 млн під час закупівлі авто для ДСНС. Йому загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років. 

Крім того, у Києві розікрали майже 5 млн грн на екологічні роботи. Серед підозрюваних колишній генеральний директор "Київзеленбуду" та головний агроном.

Київ корупція чиновники прокуратура закупівлі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
