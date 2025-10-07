Закупівлі карет швидких — у Києві посадовців підозрюють у розкраданні

Затримання підозрюваного. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Посадовців КО "Київмедспецтранс" підозрюють у розкраданні 1,9 млн грн під час закупівель карет "швидкої". Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі 7 жовтня.

Розкрадання на закупівлі карет "швидких"

Правоохоронці встановили, що посадовці КО "Київмедспецтранс" проводили тендер і залучили підконтрольні підприємства. Вони забезпечили перемогу у ньому потрібного підприємства. Надалі з ним уклали договір на зальну суму понад 5,4 млн гривень. Однак слідство встановило, що переможець тендеру постачав запчастини за завищеними цінами.

"Своєю чергою начальник служби матеріально-технічного забезпечення, готував та видавав документи, на підставі яких була завищена очікувана вартість автозапчастин. За результатами проведення комплексної транспортно-товарознавчої та судової економічної експертизи встановлено завищення цін на суму понад 1,9 млн грн", — йдеться у повідомленні.

В результаті підозрюваному інкримінували заволодіння бюджетними грошима та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, КК України). Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування та встановлюються коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

