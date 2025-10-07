Закупки карет скорых — в Киеве чиновников подозревают в хищении

Задержание подозреваемого. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Должностных лиц КО "Киевмедспецтранс" подозревают в хищении 1,9 млн грн при закупках карет "скорой". Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре 7 октября.

Хищения на закупках карет "скорых"

Правоохранители установили, что должностные лица КО "Киевмедспецтранс" проводили тендер и привлекли подконтрольные предприятия. Они обеспечили победу в нем нужного предприятия. В дальнейшем с ним заключили договор на зальную сумму более 5,4 млн гривен. Однако следствие установило, что победитель тендера поставлял запчасти по завышенным ценам.

"В свою очередь начальник службы материально-технического обеспечения, готовил и выдавал документы, на основании которых была завышена ожидаемая стоимость автозапчастей. По результатам проведения комплексной транспортно-товароведческой и судебной экономической экспертизы установлено завышение цен на сумму более 1,9 млн грн", — говорится в сообщении.

В результате подозреваемому инкриминировали завладение бюджетными деньгами и служебный подлог (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, УК Украины). Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Сейчас продолжается досудебное расследование и устанавливаются круг лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

Напомним, чиновник КГГА переплатил 11 млн при закупке авто для ГСЧС. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, в Киеве разворовали почти 5 млн грн на экологические работы. Среди подозреваемых бывший генеральный директор "Киевзеленстроя" и главный агроном.