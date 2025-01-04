Забудова Китаєво у Києві — Ніконов прокоментував ситуацію

Бізнесмен та засновник KAN Development Ігор Ніконов. Фото: скриншот

Бізнесмен і засновник KAN Development Ігор Ніконов прокоментував ситуацію навколо забудови в столичному Китаєві, де його компанія планувала реалізувати проєкт. Він наголосив, що нині територія не використовується ефективно.

Свою позицію щодо ситуації з забудовою в Китаєві Ніконов пояснив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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За словами Ніконова, до 2021 року земля в Китаєві орендувалася законно, і в тій місцевості вже не було статусу національної пам’ятки. Перед початком робіт компанія провела юридичну перевірку, яка підтвердила відсутність перешкод для будівництва. Однак археологи заявили, що на цій ділянці можуть бути підземні культурні цінності.

"Ми погодилися профінансувати археологічні розкопки, аби виконати всі вимоги закону. Проте під час процедур з’явилися зацікавлені сторони, які почали блокувати процес і навіть ініціювали кримінальну справу. Ділянку намагаються приєднати до національної пам’ятки, хоча вона такою ніколи не була", — зазначив він.

Бізнесмен наголосив, що компанія готова співпрацювати і запропонував створити наглядову раду.

"П'ять років на це треба? Робіть п'ять років. Якщо ви там знайдете могилу небілунгів, чи якусь будівлю, чи щось цінне — то нема питань. Ми самі вам запропонуємо допомогу, щоб зробити там музей. Але решту поверніть нам. Якщо ви провели археологічні розкопки, там щось знайшли — то вилучайте. Нічого не знайшли, поверніть землю інвестору", — сказав Ніконов.

Він уточнив, що нині територія не використовується ефективно. Там зараз підвали, городи та сміття. Натомість, за його словами, на цьому місці можна створити сучасний об’єкт, який стане гордістю для всіх.

"Там такий крутий проєкт можна зробити. Ми облагородимо це все. Я впевнений, що там буде класне місце, і ми ще будемо всі цим пишатись", — розповідає бізнесмен.

Раніше бізнесмен та засновник KAN Development Ігор Ніконов пояснив, що в Києві відлякує інвесторів будівництва. Також він висловився щодо Гостинного двору у Києві, який раніше визнали пам'яткою архітектури національного значення. Бізнесмен вважає, що держава вже втратила значну суму коштів через недобудову цього об'єкту.