Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Розкопки і музей — Ніконов пропонує рішення по забудові в Китаєво arrow

Розкопки і музей — Ніконов пропонує рішення по забудові в Китаєво

4 січня 2025 06:21
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Забудова Китаєво у Києві — Ніконов прокоментував ситуацію
Бізнесмен та засновник KAN Development Ігор Ніконов. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Бізнесмен і засновник KAN Development Ігор Ніконов прокоментував ситуацію навколо забудови в столичному Китаєві, де його компанія планувала реалізувати проєкт. Він наголосив, що нині територія не використовується ефективно.

Свою позицію щодо ситуації з забудовою в Китаєві Ніконов пояснив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Читайте також:

Що відбувається в Китаєві

За словами Ніконова, до 2021 року земля в Китаєві орендувалася законно, і в тій місцевості вже не було статусу національної пам’ятки. Перед початком робіт компанія провела юридичну перевірку, яка підтвердила відсутність перешкод для будівництва. Однак археологи заявили, що на цій ділянці можуть бути підземні культурні цінності.

"Ми погодилися профінансувати археологічні розкопки, аби виконати всі вимоги закону. Проте під час процедур з’явилися зацікавлені сторони, які почали блокувати процес і навіть ініціювали кримінальну справу. Ділянку намагаються приєднати до національної пам’ятки, хоча вона такою ніколи не була", — зазначив він.

Бізнесмен наголосив, що компанія готова співпрацювати і запропонував створити наглядову раду.

"П'ять років на це треба? Робіть п'ять років. Якщо ви там знайдете могилу небілунгів, чи якусь будівлю, чи щось цінне — то нема питань. Ми самі вам запропонуємо допомогу, щоб зробити там музей. Але решту поверніть нам. Якщо ви провели археологічні розкопки, там щось знайшли — то  вилучайте. Нічого не знайшли, поверніть землю інвестору", — сказав Ніконов.

Він уточнив, що нині територія не використовується ефективно. Там зараз підвали, городи та сміття. Натомість, за його словами, на цьому місці можна створити сучасний об’єкт, який стане гордістю для всіх.

"Там такий крутий проєкт можна зробити. Ми облагородимо це все. Я впевнений, що там буде класне місце, і ми ще будемо всі цим пишатись", — розповідає бізнесмен. 

Раніше бізнесмен та засновник KAN Development Ігор Ніконов пояснив, що в Києві відлякує інвесторів будівництва. Також він висловився щодо Гостинного двору у Києві, який раніше визнали пам'яткою архітектури національного значення. Бізнесмен вважає, що держава вже втратила значну суму коштів через недобудову цього об'єкту.

Київ українці забудова Україна будівництво бізнес

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:23 У Росії заявили про знищення 16 безпілотників за ніч — деталі

08:10 Оформлення спадщини в Україні — що змінилось у 2025 році

08:05 Росія використовує нове ПЗ для управління військами — подробиці

07:43 Подоляк заявив, що НАТО не готове до війни з Росією, і дав пораду

07:30 Виплати родичам полонених ЗСУ нараховуватимуть по-іншому

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

07:25 На Волині судили чоловіка, який дістав ножа під час сварки з ТЦК

07:01 Чому ПриватБанк стягує комісію за безкоштовні послуги

06:53 Розлив олії на Миколаївщині через атаку РФ — які наслідки

06:49 Стрибки з парашутом — за що ще додаткові виплати воїнам

Ексклюзив

06:45 Зворушлива історія військової з "Азову", яка пройшла полон РФ

08:23 У Росії заявили про знищення 16 безпілотників за ніч — деталі

08:10 Оформлення спадщини в Україні — що змінилось у 2025 році

08:05 Росія використовує нове ПЗ для управління військами — подробиці

07:43 Подоляк заявив, що НАТО не готове до війни з Росією, і дав пораду

07:30 Виплати родичам полонених ЗСУ нараховуватимуть по-іншому

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

07:25 На Волині судили чоловіка, який дістав ножа під час сварки з ТЦК

07:01 Чому ПриватБанк стягує комісію за безкоштовні послуги

06:53 Розлив олії на Миколаївщині через атаку РФ — які наслідки

06:49 Стрибки з парашутом — за що ще додаткові виплати воїнам

Ексклюзив

06:45 Зворушлива історія військової з "Азову", яка пройшла полон РФ

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

Text

21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Text

18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року