Застройка Китаево в Киеве — Никонов прокомментировал ситуацію

Бизнесмен и основатель KAN Development Игорь Никонов. Фото: скриншот

Бизнесмен и основатель KAN Development Игорь Никонов прокомментировал ситуацию вокруг застройки в столичном Китаеве, где его компания планировала реализовать проект. Он отметил, что сейчас территория не используется эффективно.

Свою позицию относительно ситуации с застройкой в Китаеве Никонов объяснил в интервью Наталии Мосейчук.

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По словам Никонова, до 2021 года земля в Китаеве арендовалась законно, и у той местности уже не было статуса национального памятника. Перед началом работ компания провела юридическую проверку, которая подтвердила отсутствие препятствий для строительства. Однако археологи заявили, что на этом участке могут быть подземные культурные ценности.

"Мы согласились профинансировать археологические раскопки, чтобы выполнить все требования закона. Однако во время процедур появились заинтересованные стороны, которые начали блокировать процесс и даже инициировали уголовное дело. Участок пытаются присоединить к национальному памятнику, хотя он таким никогда не был", — отметил он.

Бизнесмен подчеркнул, что компания готова сотрудничать и предложил создать наблюдательный совет.

"П'ять лет на это надо? Делайте пять лет. Если вы там найдете могилу небилунгов, или какое-то здание, или что-то ценное — то нет вопросов. Мы сами вам предложим помощь, чтобы сделать там музей. Но остальное верните нам. Если вы провели археологические раскопки, там что-то нашли — то изымайте. Ничего не нашли, верните землю инвестору", — сказал Никонов.

Он уточнил, что сейчас территория не используется эффективно. Там сейчас подвалы, огороды и мусор. Зато, по его словам, на этом месте можно создать современный объект, который станет гордостью для всех.

"Там такой крутой проект можно сделать. Мы облагородим это все. Я уверен, что там будет классное место, и мы еще будем все этим гордиться", — рассказывает бизнесмен.

Ранее бизнесмен и основатель KAN Development Игорь Никонов объяснил, что в Киеве отпугивает инвесторов строительства. Также он высказался относительно Гостиного двора в Киеве, который ранее признали памятником архитектуры национального значения. Бизнесмен считает, что государство уже потеряло значительную сумму средств из-за недостройки этого объекта.