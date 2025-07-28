Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Розкрадання понад 2,5 млн грн — у Києві викрили посадовців

Розкрадання понад 2,5 млн грн — у Києві викрили посадовців

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 13:35
У Києві затримали шістьох посадовців за розкрадання 2,5 млн грн бюджету
Затримана фігуранта та працівник поліції. Фото: t.me/gunpKyiv

Правоохоронці затримали у Києві ще шістьох посадовців схеми з розкрадання бюджетних коштів. Йдеться про суму у розмірі 2,5 млн грн.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у понеділок, 28 липня.

Реклама
Читайте також:

Розкрадання бюджетних грошей

Серед затриманих фігурантів:

  • керівники КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського, Голосіївського, Святошинського та Деснянського районів;
  • виконавець робіт КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району;
  • заступниця начальника відділу КК "Київавтодор".
Розкрадання бюджетних грошей у Києві
Затримання фігурантів у Києві. Фото: t.me/gunpKyiv

Підозрювані привласнили майже мільйон гривень під час виконання протиаварійних робіт на мосту Метро. За схемою, яку вони налагодили, пісок закуповували у підконтрольних фірм за завищеною ціною — 700 гривень, хоча його реальна вартість на ринку — 200 гривень.

Київські посадовці розкрадали бюджетні кошти
Затримання фігурантів у Києві. Фото: t.me/gunpKyiv

А за іншою схемою, посадовці привласнили 1,6 млн грн під час проведення ремонту по вулиці Кирилівській. 

"Для роботи посадовці використовували працівників кількох комунальних підприємств на одному об’єкті, які "на папері" одночасно перебували у двох місцях: на залученому об’єкті та за основним місцем роботи", — зазначили в поліції.

Затримання посадовця в Києві
Затримання фігурантів у Києві. Фото: t.me/gunpKyiv
Посадовці Києва обкрадали бюджет
Затримання фігурантів у Києві. Фото: t.me/gunpKyiv

Фігурантам оголошено підозри в привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Санкція статті передбачає до восьми років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також з конфіскацією майна.

null
Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві взяли під варту ексдиректора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Він заволодів бюджетними коштами.

Раніше підозру оголосили депутатці Київради за збитки бюджету у розмірі 300 тисяч гривень.

поліція гроші чиновники підозра бюджет
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації