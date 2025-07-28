У Києві затримали шістьох посадовців за розкрадання 2,5 млн грн бюджету

Затримана фігуранта та працівник поліції. Фото: t.me/gunpKyiv

Правоохоронці затримали у Києві ще шістьох посадовців схеми з розкрадання бюджетних коштів. Йдеться про суму у розмірі 2,5 млн грн.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у понеділок, 28 липня.

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Розкрадання бюджетних грошей

Серед затриманих фігурантів:

керівники КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського, Голосіївського, Святошинського та Деснянського районів;

виконавець робіт КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району;

заступниця начальника відділу КК "Київавтодор".

Затримання фігурантів у Києві. Фото: t.me/gunpKyiv

Підозрювані привласнили майже мільйон гривень під час виконання протиаварійних робіт на мосту Метро. За схемою, яку вони налагодили, пісок закуповували у підконтрольних фірм за завищеною ціною — 700 гривень, хоча його реальна вартість на ринку — 200 гривень.

Затримання фігурантів у Києві. Фото: t.me/gunpKyiv

А за іншою схемою, посадовці привласнили 1,6 млн грн під час проведення ремонту по вулиці Кирилівській.

"Для роботи посадовці використовували працівників кількох комунальних підприємств на одному об’єкті, які "на папері" одночасно перебували у двох місцях: на залученому об’єкті та за основним місцем роботи", — зазначили в поліції.

Затримання фігурантів у Києві. Фото: t.me/gunpKyiv

Затримання фігурантів у Києві. Фото: t.me/gunpKyiv

Фігурантам оголошено підозри в привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Санкція статті передбачає до восьми років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також з конфіскацією майна.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві взяли під варту ексдиректора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Він заволодів бюджетними коштами.

Раніше підозру оголосили депутатці Київради за збитки бюджету у розмірі 300 тисяч гривень.