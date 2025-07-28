В Киеве задержали шестерых чиновников за хищение 2,5 млн грн из бюджета

Хищение более 2,5 млн грн — в Киеве разоблачили должностных лиц
Правоохранители задержали в Киеве еще шестерых должностных лиц схемы по хищению бюджетных средств. Речь идет о сумме в размере 2,5 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в понедельник, 28 июля.
Хищение бюджетных денег
Среди задержанных фигурантов:
- руководители КП ДЭУ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Соломенского, Голосеевского, Святошинского и Деснянского районов;
- исполнитель работ КП ДЭУ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Дарницкого района;
- заместитель начальника отдела КК "Киевавтодор".
Подозреваемые присвоили почти миллион гривен во время выполнения противоаварийных работ на мосту Метро. По схеме, которую они наладили, песок закупали у подконтрольных фирм по завышенной цене — 700 гривен, хотя его реальная стоимость на рынке — 200 гривен.
А по другой схеме, чиновники присвоили 1,6 млн грн во время проведения ремонта по улице Кирилловской.
"Для работы чиновники использовали работников нескольких коммунальных предприятий на одном объекте, которые "на бумаге" одновременно находились в двух местах: на привлеченном объекте и по основному месту работы", — отметили в полиции.
Фигурантам объявлены подозрения в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве взяли под стражу экс-директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА. Он завладел бюджетными средствами.
Ранее подозрение объявили депутату Киевсовета за убытки бюджета в размере 300 тысяч гривен.
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