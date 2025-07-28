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Главная Киев Хищение более 2,5 млн грн — в Киеве разоблачили должностных лиц

Хищение более 2,5 млн грн — в Киеве разоблачили должностных лиц

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Дата публикации 28 июля 2025 13:35
В Киеве задержали шестерых чиновников за хищение 2,5 млн грн из бюджета
Задержанная фигурантка и работник полиции. Фото: t.me/gunpKyiv

Правоохранители задержали в Киеве еще шестерых должностных лиц схемы по хищению бюджетных средств. Речь идет о сумме в размере 2,5 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в понедельник, 28 июля.

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Среди задержанных фигурантов:

  • руководители КП ДЭУ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Соломенского, Голосеевского, Святошинского и Деснянского районов;
  • исполнитель работ КП ДЭУ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Дарницкого района;
  • заместитель начальника отдела КК "Киевавтодор".
Розкрадання бюджетних грошей у Києві
Задержание фигурантов в Киеве. Фото: t.me/gunpKyiv

Подозреваемые присвоили почти миллион гривен во время выполнения противоаварийных работ на мосту Метро. По схеме, которую они наладили, песок закупали у подконтрольных фирм по завышенной цене — 700 гривен, хотя его реальная стоимость на рынке — 200 гривен.

Київські посадовці розкрадали бюджетні кошти
Задержание фигурантов в Киеве. Фото: t.me/gunpKyiv

А по другой схеме, чиновники присвоили 1,6 млн грн во время проведения ремонта по улице Кирилловской.

"Для работы чиновники использовали работников нескольких коммунальных предприятий на одном объекте, которые "на бумаге" одновременно находились в двух местах: на привлеченном объекте и по основному месту работы", — отметили в полиции.

Затримання посадовця в Києві
Задержание фигурантов в Киеве. Фото: t.me/gunpKyiv
Посадовці Києва обкрадали бюджет
Задержание фигурантов в Киеве. Фото: t.me/gunpKyiv

Фигурантам объявлены подозрения в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также с конфискацией имущества.

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Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве взяли под стражу экс-директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА. Он завладел бюджетными средствами.

Ранее подозрение объявили депутату Киевсовета за убытки бюджета в размере 300 тысяч гривен.

полиция деньги чиновники подозрение бюджет
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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