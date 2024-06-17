Київська поліція оголосила підозру "чорному лісорубу" Чорнобиля — в чому звинувачують

Завантаження деревини з чорнобильського лісу. Фото ілюстративне: Офіс генпрокурора

Київська поліція повідомила про підозру чиновнику, який нелегально вирубував та вивозив деревину з лісу поблизу Чорнобильської атомної електростанції. Загальна сума збитків склала понад 240 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба Головного управління національної поліції Києва у понеділок, 17 червня.

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Як стало відомо, посадовець ДП "Північна пуща", спільно зі своїм керівником, уклали з приватною фірмою договори на проведення вирубки та вивезення радіоактивного лісу з Зони відчуження (ймовірно, з Рудого лісу), попри те, що вказані роботи раніше виконувала інша структура.

Отриманий прибуток за роботу керівництво підприємства замовника запропонувало розділити в обмін на фіктивні документи від підрядника. Поліція викрила протиправну діяльність та повернула гроші, якими збирались оплатити "уявну" роботу.

Наразі їм обом повідомлено про підозру за двома статтями ККУ, їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Скриншот допису поліції Києва

Нагадаємо, раніше у Києві суд відправив під домашній арешт 70-річного чоловіка, який був учасником нападу на волонтерку, звинувативши його у хуліганстві.

Також ми повідомляли, що у столиці судили іноземця, який влаштував бійку з киянином та завдав чоловіку тяжких ушкоджень.