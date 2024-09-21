В игре S.T.A.L.K.E.R. 2 появились новые места из Чернобыльской зоны

Градирные в игре. Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2

Украинский разработчик игры GSC Game World обновил Чернобыльскую зону отчуждения в игре S.T.A.L.K.E.R. 2. В компании показали новое сравнение игровой и реальной картинки.

Об этом говорится на сайте игры.

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Разработчики показали Третью очередь ЧАЭС, Центральную площадь Припяти и Портовые краны.

Дуги ЧАЭС в действительности. Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2

Дуги ЧАЭС в игре. Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2

Центральная площадь в действительности. Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2

Центральная площадь в игре. Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2

Портовый кран в реальности. Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2

Портовый кран в игре. Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2

Красная крепость в игре. Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2

Красная крепость в игре. Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2 1/8 ​ 8

Напомним, жена погибшего ликвидатора аварии на ЧАЭС Людмила Игнатенко, ставшая прообразом главной героини в сериале от HBO "Чернобыль", заявила, что не давала каналу разрешения рассказывать ее историю.

Также мы писали, что в Чернобыльской зоне в сентябре вспыхнули пожары. В настоящее время активным остается одна ячейка в Вильчевском лесничестве.