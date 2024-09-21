В игре S.T.A.L.K.E.R. 2 появились новые места из Чернобыльской зоны

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 сравнили кадры по игре и реальной Чернобыльской зоны
21 сентября 2024 12:45
Градирные в игре. Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2
Украинский разработчик игры GSC Game World обновил Чернобыльскую зону отчуждения в игре S.T.A.L.K.E.R. 2. В компании показали новое сравнение игровой и реальной картинки.
Об этом говорится на сайте игры.
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Разработчики показали Третью очередь ЧАЭС, Центральную площадь Припяти и Портовые краны.
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Дуги ЧАЭС в действительности. Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2
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Дуги ЧАЭС в игре. Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2
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Центральная площадь в действительности. Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2
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Центральная площадь в игре. Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2
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Портовый кран в реальности. Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2
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Портовый кран в игре. Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2
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Красная крепость в игре. Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2
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Красная крепость в игре. Фото: S.T.A.L.K.E.R. 2
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Напомним, жена погибшего ликвидатора аварии на ЧАЭС Людмила Игнатенко, ставшая прообразом главной героини в сериале от HBO "Чернобыль", заявила, что не давала каналу разрешения рассказывать ее историю.
Также мы писали, что в Чернобыльской зоне в сентябре вспыхнули пожары. В настоящее время активным остается одна ячейка в Вильчевском лесничестве.
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