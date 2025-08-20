Гендиректорці "Київської фортеці" оголосили підозру - деталі справи

Повідомлення про підозру фігурантці. Фото: поліція Києва

Під час реставраційних робіт у Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" було викрито схему розкрадання фінансів. Генеральній директорці закладу оголосили підозру у привласненні більш ніж 1,2 мільйона гривень із державного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Реклама

Читайте також:

Пост поліції Києва. Фото: скриншот

Деталі справи

Слідство встановило, що впродовж 2019–2023 років посадовиця, використовуючи службове становище, укладала договори з науково-дослідним інститутом на проведення проєктних та реставраційних робіт об’єктів архітектурної спадщини.

Деякі роботи, зазначені у кошторисах, фактично не виконувалися або їхня вартість була необґрунтовано завищена. Незважаючи на це, директорка підписувала акти приймання, що слугувало підставою для перерахування грошей виконавцям.

Слідством зафіксовано розтрату коштів за трьома договорами: реставрації Капоніра І-го полігону Госпітального укріплення, ремонту Ескарпової стіни та відновлення пам’ятки архітектури національного значення — Башти № 4 Київської фортеці. Внаслідок цих дій бюджету Києва було завдано збитків понад 1,2 мільйона гривень.

Фігурантці вручено підозру за ч. 4 ст. 191 КК України — розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Гендиректорці "Київської фортеці" загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Музей "Київська фортеця". Фото: Нацполіція

Нагадаємо, нещодавно два керівники товариств у Києві отримали підозри через відмивання грошей під час будівництва Подільського мосту. Бюджет зазнав збитків на 160 млн грн.

Також ми писали, що працівниця КМДА закупила 200 бодікамер, які не відповідали технічним вимогам. Вона розтратила майже 2 млн грн.