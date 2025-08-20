Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Розтрата на ремонті — підозрюють очільницю "Київської фортеці"

Розтрата на ремонті — підозрюють очільницю "Київської фортеці"

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 18:05
Гендиректорці "Київської фортеці" оголосили підозру - деталі справи
Повідомлення про підозру фігурантці. Фото: поліція Києва

Під час реставраційних робіт у Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" було викрито схему розкрадання фінансів. Генеральній директорці закладу оголосили підозру у привласненні більш ніж 1,2 мільйона гривень із державного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Реклама
Читайте також:
Розтрата на ремонті — підозрюють очільницю "Київської фортеці" - фото 1
Пост поліції Києва. Фото: скриншот

Деталі справи

Слідство встановило, що впродовж 2019–2023 років посадовиця, використовуючи службове становище, укладала договори з науково-дослідним інститутом на проведення проєктних та реставраційних робіт об’єктів архітектурної спадщини.

Деякі роботи, зазначені у кошторисах, фактично не виконувалися або їхня вартість була необґрунтовано завищена. Незважаючи на це, директорка підписувала акти приймання, що слугувало підставою для перерахування грошей виконавцям.

Слідством зафіксовано розтрату коштів за трьома договорами: реставрації Капоніра І-го полігону Госпітального укріплення, ремонту Ескарпової стіни та відновлення пам’ятки архітектури національного значення — Башти № 4 Київської фортеці. Внаслідок цих дій бюджету Києва було завдано збитків понад 1,2 мільйона гривень.

Фігурантці вручено підозру за ч. 4 ст. 191 КК України — розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Гендиректорці "Київської фортеці" загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Розтрата на ремонті — підозрюють очільницю "Київської фортеці" - фото 2
Музей "Київська фортеця". Фото: Нацполіція

Нагадаємо, нещодавно два керівники товариств у Києві отримали підозри через відмивання грошей під час будівництва Подільського мосту. Бюджет зазнав збитків на 160 млн грн. 

Також ми писали, що працівниця КМДА закупила 200 бодікамер, які не відповідали технічним вимогам. Вона розтратила майже 2 млн грн. 

Київ поліція розслідування столиця Нацполіція
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації