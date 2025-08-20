Гендиректору "Киевской крепости" объявили подозрение - детали дела

Растрата на ремонте — подозревают директора "Киевской крепости"
Во время реставрационных работ в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" была разоблачена схема хищения финансов. Генеральному директору заведения объявили подозрение в присвоении более чем 1,2 миллиона гривен из государственного бюджета.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Детали дела
Следствие установило, что в течение 2019-2023 годов чиновница, используя служебное положение, заключала договоры с научно-исследовательским институтом на проведение проектных и реставрационных работ объектов архитектурного наследия.
Некоторые работы, указанные в сметах, фактически не выполнялись или их стоимость была необоснованно завышена. Несмотря на это, директор подписывала акты приемки, что служило основанием для перечисления денег исполнителям.
Следствием зафиксирована растрата средств по трем договорам: реставрации Капонира I-го полигона Госпитального укрепления, ремонта Эскарповой стены и восстановления памятника архитектуры национального значения — Башни № 4 Киевской крепости. В результате этих действий бюджету Киева был нанесен ущерб более 1,2 миллиона гривен.
Фигурантке вручено подозрение по ч. 4 ст. 191 УК Украины — растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная в крупных размерах в условиях военного положения.
Гендиректору "Киевской крепости" грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
