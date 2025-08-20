Гендиректору "Киевской крепости" объявили подозрение - детали дела

Сообщение о подозрении фигурантке. Фото: полиция Киева

Во время реставрационных работ в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" была разоблачена схема хищения финансов. Генеральному директору заведения объявили подозрение в присвоении более чем 1,2 миллиона гривен из государственного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Реклама

Читайте также:

Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Детали дела

Следствие установило, что в течение 2019-2023 годов чиновница, используя служебное положение, заключала договоры с научно-исследовательским институтом на проведение проектных и реставрационных работ объектов архитектурного наследия.

Некоторые работы, указанные в сметах, фактически не выполнялись или их стоимость была необоснованно завышена. Несмотря на это, директор подписывала акты приемки, что служило основанием для перечисления денег исполнителям.

Следствием зафиксирована растрата средств по трем договорам: реставрации Капонира I-го полигона Госпитального укрепления, ремонта Эскарповой стены и восстановления памятника архитектуры национального значения — Башни № 4 Киевской крепости. В результате этих действий бюджету Киева был нанесен ущерб более 1,2 миллиона гривен.

Фигурантке вручено подозрение по ч. 4 ст. 191 УК Украины — растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная в крупных размерах в условиях военного положения.

Гендиректору "Киевской крепости" грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Музей "Киевская крепость". Фото: Нацполиция

Напомним, недавно два руководителя обществ в Киеве получили подозрения из-за отмывания денег при строительстве Подольского моста. Бюджет потерпел убытки на 160 млн грн.

Также мы писали, что работница КГГА закупила 200 бодикамер, которые не соответствовали техническим требованиям. Она растратила почти 2 млн грн.