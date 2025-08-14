Два чиновника КГГА получили подозрение — в чем их обвиняют

Обыски у подозреваемого. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Руководителю аппарата исполнительного органа КГГА и экс-руководителю коммунального предприятия "АТП КГГА" сообщили о подозрении. Их обвиняют в растрате имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре 14 августа.

Подозрение для двух чиновников КГГА

Правоохранители рассказали, что чиновники заказали и оплатили обустройство фасада и другие ремонтные работы в офисном здании по ул. Бориса Гринченко в Киеве. Однако оно уже выбыло из коммунальной собственности и принадлежало частным лицам.

"В целом подозреваемые потратили на ремонт почти 1,3 млн гривен. При этом коммунальное предприятие не имеет даже договоров аренды на отремонтированные помещения, то есть фактически за бюджетные деньги оплачены работы в частном здании", — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Их действия квалифицированы как растрата имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Как известно, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, что речь идет о Дмитрии Загуменном. На прошлой неделе журналисты Bihus.Info обнародовали информацию о вероятной причастности чиновника к "серому" рынку такси, который действовал во время комендантского часа.

Кроме того, известно, что руководитель аппарата Кличко в КГГА также присутствовал на праздновании дня рождения заместителя мэра Киева Дмитрия Поворозника. Оно состоялось в день траура по погибшим в столице в результате атаки РФ 24 апреля.