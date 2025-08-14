Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Растратили бюджетные деньги — чиновники КГГА получили подозрения

Растратили бюджетные деньги — чиновники КГГА получили подозрения

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 11:42
Два чиновника КГГА получили подозрение — в чем их обвиняют
Обыски у подозреваемого. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Руководителю аппарата исполнительного органа КГГА и экс-руководителю коммунального предприятия "АТП КГГА" сообщили о подозрении. Их обвиняют в растрате имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре 14 августа.

Реклама
Читайте также:

Подозрение для двух чиновников КГГА

Правоохранители рассказали, что чиновники заказали и оплатили обустройство фасада и другие ремонтные работы в офисном здании по ул. Бориса Гринченко в Киеве. Однако оно уже выбыло из коммунальной собственности и принадлежало частным лицам.

"В целом подозреваемые потратили на ремонт почти 1,3 млн гривен. При этом коммунальное предприятие не имеет даже договоров аренды на отремонтированные помещения, то есть фактически за бюджетные деньги оплачены работы в частном здании", — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Их действия квалифицированы как растрата имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Как известно, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, что речь идет о Дмитрии Загуменном. На прошлой неделе журналисты Bihus.Info обнародовали информацию о вероятной причастности чиновника к "серому" рынку такси, который действовал во время комендантского часа.

Кроме того, известно, что руководитель аппарата Кличко в КГГА также присутствовал на праздновании дня рождения заместителя мэра Киева Дмитрия Поворозника. Оно состоялось в день траура по погибшим в столице в результате атаки РФ 24 апреля.

коррупция КГГА деньги прокуратура подозрение
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации