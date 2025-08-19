Руководителю КП КГГА Плесо сообщили о подозрении в миллионной растрате

Задержание подозреваемого. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Руководителю коммунального предприятия КГГА "Плесо", которое подчиняется Виталию Кличко, сообщили о подозрении в миллионной растрате средств. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора 19 августа.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Следствие установило, что в 2021 году Киевский городской совет утвердил перечень природоохранных мероприятий, которые финансировались из городского фонда охраны окружающей природной среды. КП "Плесо" получило средства на создание водоохранных зон, призванных предотвратить загрязнение, засорение и истощение водных ресурсов столицы.

Однако руководитель КП сговорился с директором частного предприятия, которое имело тесные связи с чиновниками КГГА, и они разработали схему для незаконного вывода бюджетных средств.

"Чиновники КП "Плесо" объявили повторный тендер на разработку проектов землеустройства для установления границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Это было сделано вопреки Закону Украины "О публичных закупках", ведь предыдущая аналогичная закупка еще не была завершена. Победителем тендера определили заранее выбранное предприятие. 17 декабря 2021 года с ним заключили договор на выполнение работ на пяти пляжах, в частности на островах Труханов и Венецианский", — говорится в сообщении.

Обыски у подозреваемого. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Обыски у подозреваемого. Фото: t.me/pgo_gov_ua

По данным правоохранителей, уже через несколько дней стороны подписали дополнительные соглашения с нарушением условий договора. Так, 23 декабря был подписан акт выполненных работ, а 30 декабря 2021 года подрядчику перечислили средства. На самом деле на момент подписания актов работы фактически не выполнялись.

Более того, согласно Водному кодексу Украины, проведение таких работ вообще не было необходимым на двух объектах — островах Труханов и Венецианский, за что из бюджета безосновательно уплатили 1,7 млн грн.

Отмечается, что прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генпрокурора параллельно добились в судебном порядке отмены неправомерно установленных водоохранных зон и стометровых прибрежных защитных полос на этих островах. Это сделает невозможным их застройку и другое незаконное использование. Соответствующие записи уже изъяты из Государственного земельного кадастра.

Обыски у подозреваемого. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Обыски у подозреваемого. Фото: t.me/pgo_gov_ua



Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, а также сообщение о подозрении подрядчику.

Что такое КП "Плесо" и чем оно занимается

"Плесо" подчиняется Департаменту экологии и природных ресурсов КГГА. Деятельность коммунального предприятия направлена на охрану, благоустройство и уход за состоянием водных ресурсов Киева, в частности рек, озер, гидротехнических сооружений и объектов природоохранного фонда.

Напомним, недавно два руководителя обществ в Киеве получили подозрения из-за отмывания денег при строительстве Подольского моста. Бюджет потерпел убытки на 160 млн грн.

Также мы писали, что работница КГГА закупила 200 бодикамер, которые не соответствовали техническим требованиям. Она растратила почти 2 млн грн.