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Розтратив близько 900 тис. грн —експосадовцю Київської офсетної фабрики загрожує в'язниця

24 квітня 2024 11:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Розтратив близько 900 тис. грн —експосадовцю Київської офсетної фабрики загрожує в'язниця
Київська офсетна фабрика. Фото: Київська обласна прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві судитимуть колишнього посадовця офсетної фабрики. Його підозрюють у розтраті близько 900 тисяч гривень підприємства. 

Про це повідомляє поліція Києва. 

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Що відомо про інцидент 

Зазначається, що у 2022 році ексочільник Київської офсетної фабрики реалізував поліграфічну продукцію за ціною, яка нижча вартості при її виготовленні. Водночас чоловік у рамках своїх обов'язків повинен був вжити заходів, щоб збільшити фінансовий прибуток, у тому числі вартість відпускної продукції. 

Однак підозрюваний допустив розтрату близько 900 тисяч гривень. 

У зв'язку з цим 42-річному фігуранту повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Корупція в офсетній фабриці в Києві
Скриншот

Нагадаємо, колишній ректор Таврійського Національного університету у Києві підозрюється у розтраті понад 840 тисяч державних коштів. Йому загрожує 12 років позбавлення волі. 

Додамо, у Києві судитимуть керівників дільниць з утримання зелених насаджень через фейкові зарплати.

суд
українці
правосуддя
корупція
крадіжка
гроші
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