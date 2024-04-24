Розтратив близько 900 тис. грн —експосадовцю Київської офсетної фабрики загрожує в'язниця

Київська офсетна фабрика. Фото: Київська обласна прокуратура

У Києві судитимуть колишнього посадовця офсетної фабрики. Його підозрюють у розтраті близько 900 тисяч гривень підприємства.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Що відомо про інцидент

Зазначається, що у 2022 році ексочільник Київської офсетної фабрики реалізував поліграфічну продукцію за ціною, яка нижча вартості при її виготовленні. Водночас чоловік у рамках своїх обов'язків повинен був вжити заходів, щоб збільшити фінансовий прибуток, у тому числі вартість відпускної продукції.

Однак підозрюваний допустив розтрату близько 900 тисяч гривень.

У зв'язку з цим 42-річному фігуранту повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Нагадаємо, колишній ректор Таврійського Національного університету у Києві підозрюється у розтраті понад 840 тисяч державних коштів. Йому загрожує 12 років позбавлення волі.

Додамо, у Києві судитимуть керівників дільниць з утримання зелених насаджень через фейкові зарплати.