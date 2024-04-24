Растратил около 900 тыс. грн — экс-чиновнику Киевской офсетной фабрики грозит тюрьма

Киевская офсетная фабрика. Фото: Киевская областная прокуратура

В Киеве будут судить бывшего чиновника офсетной фабрики. Его подозревают в растрате около 900 тысяч гривен предприятия.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Что известно об инциденте

Отмечается, что в 2022 году эксчельник Киевской офсетной фабрики реализовал полиграфическую продукцию по цене ниже стоимости при ее изготовлении. В то же время мужчина в рамках своих обязанностей должен был принять меры, чтобы увеличить финансовую прибыль, в том числе стоимость отпускной продукции.

Однако подозреваемый допустил растрату около 900 тысяч гривен.

В связи с этим 42-летнему фигуранту сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Напомним, бывший ректор Таврического Национального университета в Киеве подозревается в растрате более 840 тысяч государственных средств. Ему грозит 12 лет лишения свободы.

Добавим, в Киеве будут судить руководителей участков по содержанию зеленых насаждений из-за фейковых зарплат.