Мэр Вышгорода получил подозрение — растратил государственные средства

Подозреваемый в растрате государственных денег. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Городского голову Вышгорода и директора подрядной организации подозревают в растрате более 6,6 млн грн бюджетных средств. Они завышали стоимость товара при закупках.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора 8 октября.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Закупка техники "для обороны"

Правоохранители рассказали, что в первые месяцы полномасштабной войны чиновники городского совета под предлогом обеспечения потребностей добровольческого формирования организовали закупку двух экскаваторов-погрузчиков, стоимость которых 7,8 млн грн.

По данным следствия, технику приобрели через подконтрольное общество, которое не имело ни собственных мощностей, ни финансовых возможностей для выполнения договора. Стоимость закупки была завышена — примерно на 800 тыс. грн за каждую единицу техники. Но, несмотря на это, акты приема-передачи подписали и перечислили деньги из местного бюджета.

"Фактически техника поступила только через несколько месяцев и тогда была зачислена на баланс коммунальных предприятий. В результате таких действий бюджету громады нанесен ущерб на более 1,6 млн грн", — говорится в сообщении.

Оплаченные, но не выполненные работы

Кроме того, есть инцидент, который касается работ по дноуглублению водоема — отстойника дождевой канализации в Вышгороде. Правоохранители выяснили, что городской голова, точно зная о невыполнении подрядных работ, подписал акты приемки и инициировал перечисление средств исполнителю. Таким образом, на счет предприятия незаконно выбыло более 5 млн грн из местного бюджета.

В результате городскому голове Вышгорода и директору подрядной организации сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Напомним, ранее стало известно, что чиновник КГГА переплатил 11 млн при закупке авто для ГСЧС. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В то же время во Львове будут судить должностных лиц университета, которые нанесли ущерб бюджету на более 2 млн грн. Они закупали компьютерное оборудование по завышенным ценам.