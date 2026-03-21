В Вышгороде часть укрытий опасна при обстрелах

Женщина у входа в подвал. Фото: кадр из видео

На днях в Вышгороде Киевской области разгорелся скандал из-за недоступного укрытия. Местные жители самостоятельно обустроили подвал как бомбоубежище, но впоследствии его потеряли — помещение на данный момент занимает благотворительный фонд. Проблема укрытий в городе системная, ведь из полусотни имеющихся не все пригодны к использованию.

Об этом в рамках проекта журналистских расследований "Наша справа" рассказал журналистке Новини.LIVE Марии Гураль общественный активист Владислав Дулапчий.

Ситуация с укрытиями в Вышгороде

По словам активиста, в отчетах городских властей говорится о достаточном количестве укрытий: их около 45–50. Правда, не все эти сооружения являются безопасными местами в случае обстрелов. В графе примечаний к отчетам часто отмечается, что укрытие можно использовать после ремонта.

"Фактически, конечно, люди могут спуститься в подвальное помещение и там переждать тревогу, попадание, но они и раньше могли это сделать, до того, как потратили на эти подвалы множество миллионов бюджетных средств", — заявил Владислав Дулапчий.

Ранее стало известно, что из-за решения мэра жители Вышгорода потеряли доступ к укрытию. Речь идет о подвале, который они собственноручно расчистили в начале полномасштабного вторжения.

Также мы сообщали о ненадлежащих условиях в одном из киевских бомбоубежищ. В укрытии на Левом берегу много мусора, в аварийном состоянии двери и есть проблемы с освещением.