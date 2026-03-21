У Вишгороді частина укриттів небезпечна під час обстрілів

Жінка біля входу до підвалу.

Днями у Вишгороді на Київщині розгорівся скандал через недоступне укриття. Місцеві жителі самотужки облаштували підвал як бомбосховище, але згодом його втратили — приміщення наразі займає благодійний фонд. Проблема укриттів у місті системна, адже з пів сотні наявних не всі придатні до використання.

Про це в межах проєкту журналістських розслідувань "Наша справа" розповів журналістці Новини.LIVE Марії Гураль громадський активіст Владислав Дулапчій.

Читайте також:

Ситуація з укриттями у Вишгороді

За словами активіста, у звітах міської влади йдеться про достатню кількість укриттів: їх близько 45–50. Щоправда, не всі ці споруди є безпечними місцями в разі обстрілів. У графі приміток до звітів часто зазначається, що укриття можна використовувати після ремонту.

"Фактично, звісно, люди можуть спуститися в підвальне приміщення і там перечекати тривогу, влучання, але вони й раніше могли це зробити, до того, як витратили на ці підвали безліч мільйонів бюджетних коштів", — заявив Владислав Дулапчій.

Раніше стало відомо, що через рішення мера жителі Вишгорода втратили доступ до укриття. Йдеться про підвал, який вони власноруч розчистили на початку повномасштабного вторгнення.

Також ми повідомляли про неналежні умови в одному з київських бомбосховищ. В укритті на Лівому березі багато сміття, в аварійному стані двері та є проблеми з освітленням.