Мусор и сломанные двери: как выглядит укрытие в Киеве
В одном из укрытий на Левом берегу Киева зафиксированы ненадлежащие условия. В частности, можно увидеть сломанные двери, плохое освещение и мусор.
Об этом сообщил журналист Новини.LIVE Александр Саюн в понедельник, 16 марта.
Укрытие на Левом берегу Киева
Журналист посетил одно из укрытий на Левом берегу, которое удалось найти на карте в приложении "Дія". Двери открыты, поэтому киевлянам не нужно искать консьержку, чтобы попасть в хранилище. На входе установлена табличка, на которой указано, кто отвечает за укрытие, а также номера телефонов.
Можно заметить, что ранее был установлен электронный замок, который сейчас не работает.
Укрытие встречает поваленными дверцами, которые могут упасть на людей. Они находятся в аварийном состоянии. Внутри журналист увидел мусор и много стекла.
В укрытии также нет стульев, а только один мусорник. Освещение есть только в одном зале.
Российские обстрелы Киева
Оккупанты 16 марта атаковали столицу дронами. В частности, падение обломков беспилотников зафиксировано на Майдане Независимости.
А в ночь на 14 марта российская армия массированно атаковала Киевскую область. Враг убил шесть человек.
Кроме того, в ночь на 7 марта противник снова бил по Киеву. В результате российского обстрела три человека получили ранения.
