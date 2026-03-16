Мусор и сломанные двери: как выглядит укрытие в Киеве

Мусор и сломанные двери: как выглядит укрытие в Киеве

Дата публикации 16 марта 2026 20:28
Мусор и сломанные двери: как выглядит укрытие в Киеве
Люди спускаются в укрытие. Фото: УНИАН

В одном из укрытий на Левом берегу Киева зафиксированы ненадлежащие условия. В частности, можно увидеть сломанные двери, плохое освещение и мусор.

Об этом сообщил журналист Новини.LIVE Александр Саюн в понедельник, 16 марта.

Укрытие на Левом берегу Киева

Журналист посетил одно из укрытий на Левом берегу, которое удалось найти на карте в приложении "Дія". Двери открыты, поэтому киевлянам не нужно искать консьержку, чтобы попасть в хранилище. На входе установлена табличка, на которой указано, кто отвечает за укрытие, а также номера телефонов.

Можно заметить, что ранее был установлен электронный замок, который сейчас не работает.

Укрытие встречает поваленными дверцами, которые могут упасть на людей. Они находятся в аварийном состоянии. Внутри журналист увидел мусор и много стекла.

В укрытии также нет стульев, а только один мусорник. Освещение есть только в одном зале.

Российские обстрелы Киева

Оккупанты 16 марта атаковали столицу дронами. В частности, падение обломков беспилотников зафиксировано на Майдане Независимости.

А в ночь на 14 марта российская армия массированно атаковала Киевскую область. Враг убил шесть человек.

Кроме того, в ночь на 7 марта противник снова бил по Киеву. В результате российского обстрела три человека получили ранения.

Киев война обстрелы укрытия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
